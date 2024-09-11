郭珮文灰色T-Shirt顯好身材極吸睛　直言社恐未曾在香港被男士搭訕

有「最強body」之稱嘅郭珮文（Juliana）2023年參選香港小姐競選，一頭金髮、好身材及真性情成為賽前大熱，最終五強止步，不過亦獲簽約TVB。日前，郭珮文為麥玲玲主持嘅《玲玲友情報》擔任嘉賓，簡單灰色 T-Shirt搭配牛仔褲已能呈現好身材，相當吸睛。

郭珮文直認自己性格內向

郭珮文曾於社交平台大玩「你問我答」期間，直認自己性格內向。原來，麥玲玲對郭珮文嘅初印象都係說話唔多，當大家活躍舉手時，佢只負責坐，但係屬於男仔喜歡嘅性格。麥玲玲於節目直接詢問郭珮文有無女仔朋友及與朋友出街會否被敵視，亦問及佢嘅擇偶條件，郭珮文直言自己社恐，平日極少參加派對，喺香港從未發生被男士搭訕事件，至於擇偶條件就覺得最緊要係有責任感和包容性。郭珮文又指，自己唔怕爛桃花：「如果你直接想玩，如果我覺得你OK，咁我⋯⋯你咪呃我感情，因為咁樣就係渣男，渣男目的可能係想瞓覺，但佢先呃你感情，得到想要嘅嘢就走咗去，咁唔係咁好。」