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娛樂
2022-08-22 21:20:51

郭秀雲再做星媽 偕鸚鵡McFly為慈善代言

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HK ENT

McFly與Sharon搶食榴槤。

郭秀雲(Sharon)最近又做「星媽」她所養的鸚鵡McFly(飛)最近當上冰皮榴槤月餅「代言鳥」成為搶鏡新星今次McFly登場主要是為慈善因為Sharon一直致力推動環保及拯救瀕危動物的「海峰環保教育」獲得品牌「壹品貓山王」贊助500盒月餅作為支持「海峰」推動環保教育就由McFly和Sharon「母子檔」一齊拍攝代言宣傳相希望吸引大家為環保做善事支持「海峰」。

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Sharon與她所養的鸚鵡McFly，一齊上陣為義月餅而代言。

Sharon與McFly都是「榴槤控」

Sharon是出名「榴槤控」食榴槤多過食飯更食匀全港供應商來貨因此與「壹品貓山王」老闆麥生結緣她愛榴槤程度連鸚鵡McFly都受感染最愛跟她到榴槤店Sharon笑言: 「要牠乖乖拍攝一定不能缺少榴槤利誘佢食到津津有味仲同我爭埋一分呢個酬勞牠應該好滿意啦。」Sharon提醒大家鸚鵡是可以食榴槤但千萬不能給牠們吃榴槤核因為未煮熟的榴槤核有cyanide(氰化物)會危害牠們生命

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「海峰環保教育」今年推出愛心價月餅，為推動環保教育籌款。

愛心價每盒$500元 收益作環保教育用途

Sharon因為食榴槤與麥生變成好朋友今次更多謝對方慷慨支持與「海峰」合作推出全果肉製成之冰皮榴槤月餅愛心價每盒$500(原價$580元) 訂購查詢熱線電話9688 6278所有收益會用於海峰環保教育作慈善用途她說：「近年慈善機構籌款唔容易不過遇到有心人令到我繼續有動力為環保出力希望大家鐘意食榴槤都出多一分力因為地球健康我地人類就擁有健康。」

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