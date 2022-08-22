郭秀雲再做星媽 偕鸚鵡McFly為慈善代言

郭秀雲(Sharon)最近又做「星媽」，她所養的鸚鵡McFly(麥飛)，最近當上冰皮榴槤月餅「代言鳥」，成為搶鏡新星。今次McFly登場主要是為慈善，因為Sharon一直致力推動環保及拯救瀕危動物的「海峰環保教育」，獲得品牌「壹品貓山王」贊助500盒月餅作為支持「海峰」推動環保教育，就由McFly和Sharon「母子檔」一齊拍攝代言宣傳相，希望吸引大家為環保做善事，支持「海峰」。

Sharon 與McFly都是「榴槤控」 Sharon是出名「榴槤控」，食榴槤多過食飯，更食匀全港供應商來貨，因此與「壹品貓山王」老闆麥生結緣，她愛榴槤程度連鸚鵡McFly都受感染，最愛跟她到榴槤店，Sharon笑言: 「要牠乖乖拍攝，一定不能缺少榴槤利誘，佢食到津津有味，仲同我爭埋一分，呢個酬勞牠應該好滿意啦。」Sharon提醒大家，鸚鵡是可以食榴槤，但千萬不能給牠們吃榴槤核，因為未煮熟的榴槤核有cyanide(氰化物)，會危害牠們生命。