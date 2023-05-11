郭秀雲到立法會為動物權益發聲 周慧敏聲援：老鼠膠板傷害貓貓

郭秀雲近日以「海峰環保教育」、「香港鸚鵡救援」創辦人身份，連同陳庭欣(Toby)、陳逸璇(Jolie)及梁家琪(Khaki)等藝人，今日到立法會聯絡議員，要求政府停止使用「老鼠膠板」。
老鼠膠板是香港政府防治鼠患的工具，但有專家意見指，老鼠膠板可能傷害到非目標動物，例如對鳥類、家庭寵物等，而且世界上已有多個國家和地區禁止使用老鼠膠板。郭秀雲說 : 「其實老鼠膠的問題現時在世界很多國家已經係禁止，英國倫敦以往亦面對有鼠患，也可以做到不用老鼠膠，何以香港不可以呢？ 事實上用老鼠膠是很不人道，不要以為老鼠被癡住，老鼠便很快死亡，其實是要經過經幾個星期才死亡，而且在處理被捕捉的老鼠，隨便放落垃圾站等死，根本是不人道！」
陳庭欣：消滅一隻老鼠要過萬元
首次來到立法會的陳庭欣說，「今日係第一次來到立法會，為要支持禁用老鼠膠板，聽見老鼠膠板會令小動物受傷害，小動物會在膠板上慢慢折磨致死亦很心痛，極不人道 ! 因為我做過《東張西望》主持，亦知道香港鼠患嚴重，而依數據顯示要消滅一隻老鼠耗費超過萬元，我認為方法有很多，教育市民尤其重要，亦要懂得處理垃圾及重視環境衛生，倒不如將經費用來教育市民。」
周慧敏：老鼠膠板對貓貓造成傷害
此外，聲援郭秀雲的關注行動，還有周慧敏、方力申、區瑞強、鄧建明與譚嘉荃等藝人，他們均有拍片表達關注，希望大家留意到「老鼠膠板」對動物做成傷害。周慧敏說：「我要為貓貓發聲，老鼠膠板雖然用來捕捉老鼠，但對貓貓會有好大影響與風險，當貓接觸到老鼠膠板，牠們的抓及皮毛被黏住，造成好大痛楚，當牠掙扎逃走，可能進一步令到牠的身體受到更大傷害與感染，請大家確保貓貓要遠離老鼠膠板！」