郭秀雲到立法會為動物權益發聲 周慧敏聲援：老鼠膠板傷害貓貓

陳庭欣：消滅一隻老鼠要過萬元

首次來到立法會的陳庭欣說，「今日係第一次來到立法會，為要支持禁用老鼠膠板，聽見老鼠膠板會令小動物受傷害，小動物會在膠板上慢慢折磨致死亦很心痛，極不人道 ! 因為我做過《東張西望》主持，亦知道香港鼠患嚴重，而依數據顯示要消滅一隻老鼠耗費超過萬元，我認為方法有很多，教育市民尤其重要，亦要懂得處理垃圾及重視環境衛生，倒不如將經費用來教育市民。」