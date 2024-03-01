郭秀雲帶鸚鵡支持環保教育 利穎怡離《東張》後如願多戲拍

一向支持環保保育計劃的郭秀雲(Sharon)，日前與利穎怡(Joan)出席零碳環保活動。郭秀雲帶同其鸚鵡麥飛(McFly)擔任活動頒獎嘉賓，吸引在場嘉賓跟其鸚鵡集郵：「麥飛(McFly)係開心果，佢成日陪我出席活動，都會去慈善活動一齊表演逗老人家同小朋友開心，好多人都帶貓狗出嚟，鸚鵡比較少，就係要比大眾多接觸同認識，從而灌輸保育知識。」 提到政府實施垃圾徵費計劃，Sharon表示無論政策如何，也應響應環保，支持垃圾分類教育。外國也有很多成功例子，把垃圾分類信息慢慢潛移默化到下一代日常生活當中。

而擔任嘉賓司儀的利穎怡(Joan) 早前離開《東張西望》節目主持，陸續接了不少拍劇機會，她表示: 「𠵱家拍緊新劇《黑色月光》，飾演馬志威的女朋友，算係獻出自己第一次喺電視劇談戀愛吧。」她更透露之後也會拍攝電影《我也是》，戲中將會有被強姦的破格演出。提到身為前「東張女神」一向關注社會議題， 對垃圾徵費有甚麼意見時，她說: 「我覺得垃圾分類和環保，應該由獎賞scheme做起，會來得有效，比如好似今日活動提及的環保獎賞Apps，或者平時我見有收膠樽獎賞機都好多人用，甚至多些地區建立垃圾分類站，方便市民拿垃圾去站分類，也會很有效。」