郭羡妮回歸幕前拍Viu新劇《冥冥之中》 劉心悠拍開槍戲難過上床

ViuTV原創劇《冥冥之中》將於下星期一開播，1999年港姐冠軍郭羡妮（Sonija）回歸公仔箱，相隔多年再拍連續劇，今次更效力Viu夥拍一眾新拍檔，劇情則講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口，Sonija演香港分公司的主理人蘇麗珍，隨住她決定退休，三名經理為爭權奪位繼而在辦公室掀起鬥爭，一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界的故事。

對TVB變陣冇壓力

《冥冥之中》首播在即，Viu今日舉行記者會，邀得劇中演員現身，Sonija、劉心悠、栢天男、潘燦良、蘇志威、王維、李天翔、岑樂怡、袁綺雯和吳啟洋均有出席，由虞逸峯擔任記招司儀，監製兼導演黃偉賢先生亦有現身支持。一眾演員在會上親身介紹角色及分享拍攝點滴，對於TVB將馬德鐘主演劇《雙生陌生人》刪減集數以提前收檔，臨時變陣推出譚俊彥新劇《十八年後的終極告白2.0》來迎戰《冥冥之中》，還有林峯的《黑金風暴》會在香港開電視播出，被問會否擔心收視，Sonija自言並不擔心，表示：「依家都唔需要Mon住電視等夠鐘睇劇，同埋呢個時代已經唔係睇收視。」Sonija又透露跟新劇拍檔潘燦良有場床戲，不過尺度有限，故沒有特別事先向老公備案。至於劉心悠今次首度上演開槍戲，她自言拍攝前緊張，形容比起拍床戲更難。