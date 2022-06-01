郭羡妮復出開條件要每日瞓12個鐘 囡囡有天份唔反對選美入行

郭羡妮（Sonija）相隔多年復出螢光幕，今次效力ViuTV擔正原創劇《冥冥之中》，拍住劉心悠、栢天男、蘇志威等合作，Sonija近日受訪時談及接拍該劇前原來有開出條件，要求每日最少讓她有12小時的睡眠時間，怎料導演竟一口答應，令顧家的她才決定重返公仔箱。

一日瞓足12小時



近年幾乎絕跡電視圈，原來郭羡妮一直在香港生活：「我小朋友喺香港讀書吖嘛，我老公拍完戲就會返嚟香港嘅，咁佢就不斷地隔離囉。」多年來，曾有中港單位邀她復出，可是她卻放很多時間在家庭及小朋友身上，更希望享受人生。Sonija指拍劇要好長時間，需要耗用很多精力，好擔心沒有時間睡覺的日子，並稱：「因為我好驚冇得瞓，我成日同我小朋友講，你唔好理媽咪成日瞓覺，因為媽咪以前成日都冇得瞓，好驚㗎真係。」當年還是TVB花旦時，Sonija最高紀錄曾直踩三日三夜沒休息，所以今次她事前跟黃偉賢開出條件，他口頭保證我每日最少有12小時睡眠時間，她自言非常瞓得，並稱：「我要靚嘛，要瞓多啲先至會靚。」她又指不夠精神根本不會享受拍戲，現在是想好好享受拍戲感覺，不想像以前只懂一直衝。