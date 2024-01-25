熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-25 11:26:00

郭羨妮不滿亡父遭抹黑發聲明 鬧爆YouTuber內容失實

分享：
郭羨妮不滿亡父遭抹黑發聲明 鬧爆YouTuber內容失實

郭羨妮不滿亡父遭抹黑發聲明 鬧爆YouTuber內容失實

日前（21日）郭羨妮（Sonija）喺社交網站宣布爸爸喺兩個月前離世消息，指得知爸爸病危後，隨即飛返加拿大，爸爸一天後便離世。喺噚日（23日）有YouTuber上載影片，指郭羨妮有一個悲慘嘅童年，郭爸爸係中英混血兒，並話網上傳聞指郭爸爸喺郭羨妮年幼時沉迷賭博，欠下一身債，要郭媽媽經常帶住囡囡周圍問人借錢，仲要唔敢返屋企。影片仲話郭羨妮父母感情唔好，多次鬧離婚，而該YouTuber就話呢啲都係網上傳聞，未經郭羨妮證實，不過從郭羨妮對爸爸離世後嘅傷心，睇得出父女感情唔錯，似乎謠言不攻自破。

郭羨妮罕有喺IG發出嚴正聲明

郭羨妮罕有喺IG發出嚴正聲明

郭羨妮罕有發聲明

去到今日，郭羨妮罕有喺IG發出嚴正聲明，嬲爆爆指影片所講嘅嘢失實，不滿亡父遭抹黑，要求對方將影片下架：

「今早起床給這頻道報導氣醒

本人嚴正聲明

本人的父親

1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。

2. 從來沒有跟媽媽離婚。

3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需，以及提供一個溫暖的家。

本人母親一直都是一家庭主婦，照顧家庭，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。

一直以來，都有很多很多不同的報導。作文作得太誇張，本人不會一一澄清。

一直標榜自己會fact check的Tsar Pang，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。我尊重你曾經是老總，曾經以為你跟其化口水網主不一様（樣）。

父親一生為人正直，白手興家，不斷改善我們的生活條件。到1994年舉家移民加拿大。我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ，因為以前他為了工作，失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月，我也是帶著Kylie去加拿大探望他，而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。

人已不在，我不許任何人污蔑我的父親！！將心比心，你明白的。

沒有根據的報導，你可以選擇不報 ，為何要在人家傷口灑盬（鹽）？？？你說我什（甚）麼，我可以𠄘（承）受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！請下架你給我的禮物，謝謝！

#smarttravel #tsarpang」

郭羨妮出PO罵YouTuber不負責任

郭羨妮出PO罵YouTuber不負責任

郭羨妮IG 郭羨妮IG 郭羨妮IG 郭羨妮IG 郭羨妮IG

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受