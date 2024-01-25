郭羨妮不滿亡父遭抹黑發聲明 鬧爆YouTuber內容失實

日前（21日）郭羨妮（Sonija）喺社交網站宣布爸爸喺兩個月前離世消息，指得知爸爸病危後，隨即飛返加拿大，爸爸一天後便離世。喺噚日（23日）有YouTuber上載影片，指郭羨妮有一個悲慘嘅童年，郭爸爸係中英混血兒，並話網上傳聞指郭爸爸喺郭羨妮年幼時沉迷賭博，欠下一身債，要郭媽媽經常帶住囡囡周圍問人借錢，仲要唔敢返屋企。影片仲話郭羨妮父母感情唔好，多次鬧離婚，而該YouTuber就話呢啲都係網上傳聞，未經郭羨妮證實，不過從郭羨妮對爸爸離世後嘅傷心，睇得出父女感情唔錯，似乎謠言不攻自破。

郭羨妮罕有發聲明

去到今日，郭羨妮罕有喺IG發出嚴正聲明，嬲爆爆指影片所講嘅嘢失實，不滿亡父遭抹黑，要求對方將影片下架：

「今早起床給這頻道報導氣醒

本人嚴正聲明

本人的父親

1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。

2. 從來沒有跟媽媽離婚。

3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需，以及提供一個溫暖的家。

本人母親一直都是一家庭主婦，照顧家庭，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。

一直以來，都有很多很多不同的報導。作文作得太誇張，本人不會一一澄清。

一直標榜自己會fact check的Tsar Pang，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。我尊重你曾經是老總，曾經以為你跟其化口水網主不一様（樣）。

父親一生為人正直，白手興家，不斷改善我們的生活條件。到1994年舉家移民加拿大。我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ，因為以前他為了工作，失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月，我也是帶著Kylie去加拿大探望他，而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。

人已不在，我不許任何人污蔑我的父親！！將心比心，你明白的。

沒有根據的報導，你可以選擇不報 ，為何要在人家傷口灑盬（鹽）？？？你說我什（甚）麼，我可以𠄘（承）受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！請下架你給我的禮物，謝謝！

#smarttravel #tsarpang」