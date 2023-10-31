郭羨妮睇舞台劇《死鬼老婆》驚到想爆粗 透露曾遭「鹹濕鬼」又摸又錫

由「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，自本月20日假香港藝術中心壽臣劇院公演以來，邀請不少圈中人捧場及擔任嘉賓，而第10場及第12場就分別有郭羨妮、黃夏蕙站台分享怪異經歷。

潘紹聰曾透露幾年前計劃將《死鬼老婆》開拍電影，但遇上疫情因而擱置。原來《死》劇的電影版，潘Sir早已屬意郭羨妮演出，兩人在第10場的分享會上談及此事。郭羨妮表示正等緊潘Sir拍板，她說︰「揾我梗係做，不過大家睇咗呢個先，真係好值得入場睇。」談到今次入場觀後感，她說︰「我從來未睇過靈異舞台劇，感覺好似入咗鬼屋咁，驚嚇位真係好驚，直頭想講粗口。」郭羨妮表示她自小喜歡聽鬼故，而她亦是潘Sir忠實擁躉。在台上她分享被鬼壓經歷，她指有一次因太累，下午在家睡覺時竟然遇「鹹濕鬼」，她說︰「嗰日我真係好攰，瞓瞓吓feel到有啲嘢，聽到好嘈聲音，但聽唔明講乜，感覺有嘢好似從下摸上來，仲覺得有嘢錫埋嚟。」潘紹聰問到是否覺得是男性靈體時，郭羨妮答：「我唔知，心入面咩都念晒，掙扎咗一陣先至郁得番。自從嗰次之後，我一個人就唔敢熄燈瞓覺。」