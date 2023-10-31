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娛樂
2023-10-31 13:24:05

郭羨妮睇舞台劇《死鬼老婆》驚到想爆粗 透露曾遭「鹹濕鬼」又摸又錫

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郭羨妮睇舞台劇《死鬼老婆》驚到想爆粗 透露曾遭「鹹濕鬼」又模又錫

郭羨妮撐舞台劇《死鬼老婆》及擔任第10場嘉賓。

由「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，自本月20日假香港藝術中心壽臣劇院公演以來，邀請不少圈中人捧場及擔任嘉賓，而第10場及第12場就分別有郭羨妮、黃夏蕙站台分享怪異經歷。

潘紹聰曾透露幾年前計劃將《死鬼老婆》開拍電影，但遇上疫情因而擱置。原來《死》劇的電影版，潘Sir早已屬意郭羨妮演出，兩人在第10場的分享會上談及此事。郭羨妮表示正等緊潘Sir拍板，她說︰「揾我梗係做，不過大家睇咗呢個先，真係好值得入場睇。」談到今次入場觀後感，她說︰「我從來未睇過靈異舞台劇，感覺好似入咗鬼屋咁，驚嚇位真係好驚，直頭想講粗口。」郭羨妮表示她自小喜歡聽鬼故，而她亦是潘Sir忠實擁躉。在台上她分享被鬼壓經歷，她指有一次因太累，下午在家睡覺時竟然遇「鹹濕鬼」，她說︰「嗰日我真係好攰，瞓瞓吓feel到有啲嘢，聽到好嘈聲音，但聽唔明講乜，感覺有嘢好似從下摸上來，仲覺得有嘢錫埋嚟。」潘紹聰問到是否覺得是男性靈體時，郭羨妮答：「我唔知，心入面咩都念晒，掙扎咗一陣先至郁得番。自從嗰次之後，我一個人就唔敢熄燈瞓覺。」

 

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潘紹聰幾年前計劃將《死鬼老婆》開拍電影，並屬意郭羨妮演出。 第12場嘉賓黃夏蕙，她盛裝打扮到場。

至於第12場嘉賓黃夏蕙，她盛裝打扮到場，吸引不少觀眾要求合照，入場時獲全場觀眾報以歡呼聲。談到觀後感，黃夏蕙表示︰「好好笑，音響又好，好感人，嗰吓忽然間梗係有嚇親，嚇到跳起𠻹。」分享靈異經歷時，她回想多年前，帶隊與已故鄧碧雲、梁醒波等一行60多人，到海外登台做大戲。當他們入住一間酒店時，她說︰「其中一間房，原本酒店唔租，但我哋唔夠房，後來有兩個女仔入住，嗰晚佢哋感覺有嘢打佢哋，我哋過去睇，大家坐喺房內，就見到幅牆滲出血水，越滲越多，突然嘩一聲，感覺有啲嘢好似走咗，後來先知間房曾有人死咗。」此外，當日下午場結束，一眾演員走出後台會fans，趙善恆@ToNick蔡曉@小薯茄的fans排隊與偶像合照。

劇中恆仔飾演酒吧調酒師，對亡妻十分深情，感動不少觀眾。談到今次演出，恆仔說︰「每場感受好唔同，好新鮮，同拍嘢好唔同，行出台演戲感覺好刺激，大家都好合拍演得好開心。」至於飾演酒吧老闆娘妹妹的童童，對於今次演出，她謂︰「首場好緊張，可能舞台經驗少，但我同自己講『你做到㗎！』，睇到首場開得好好。嗰場離別戲，睇到有觀眾呻鼻涕，驚嘅時候觀眾又會捉實身邊人，睇到觀眾同身邊人有互動都好開心。」

第12場嘉賓黃夏蕙，她盛裝打扮到場。 黃夏蕙入場時獲全場觀眾報以歡呼聲。 「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，邀請不少圈中人捧場及擔任嘉賓。
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