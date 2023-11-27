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娛樂
2023-11-27 13:35:22

郭羨妮11歲女兒近照曝光　外貌甜美被稱「縮細版郭羨妮」　原來早已拍劇？

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1999年香港小姐冠軍郭羨妮被被譽為最美港姐之一，與內地動作指導朱少杰結婚及誕下女兒Kylie後淡出幕前專心照顧家庭。郭羨妮不時都會於社交平台分享生活近照，11歲嘅Kylie就被網民大讚樣貌甜美，封為「縮細版郭羨妮」。

郭羨妮和囡囡 (郭羨妮IG)

郭羨妮和囡囡 (郭羨妮IG)

郭羨妮女兒Kylie就讀傳統學校，性格好動，同時充滿表演慾，曾與楊思琦、陳柏宇、胡諾言等人嘅子女於迪士尼樂園表演，郭羨妮更分享Kylie表演後共同坐於觀眾席遇到飄雪嘅照片。Kylie完全遺傳咗郭羨妮嘅優良基因，簡直係一個小美人；唔少網民留言稱讚Kylie靚女：「小美女」、「愈大愈像媽咪」、「女兒很美」、「下一代的延續，很美的事」、「靚媽媽，靚女兒」、「笑容很美」等等。

郭羨妮囡囡 (郭羨妮IG)

郭羨妮囡囡 (郭羨妮IG)

其實小小年紀嘅Kylie早已嘗試過演藝圈工作，曾於去年客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》，飾演患有自閉症嘅女孩；首次拍劇嘅Kylie當時就被導演大讚基本上每次演出都係1 Take過，想當厲害。去年郭羨妮亦與Kylie母女檔為健康食品拍攝廣告，雖然拍攝過程中Kylie不時黐住媽咪，但就唔洗太多指導，一點即悟，連郭羨妮都大讚佢好叻女。對於Kylie會唔會繼承自己加入娛樂圈，郭羨妮曾表示唔反對，會畀女兒自由發展，只希望女兒現階段可以好好讀書及開心健康。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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