鄒凱光Talk Show《男性的弱點》 「男人如果冇title，就好似女人冇X毛」

鄒凱光Talk Show《男性的弱點》，昨晚開始一連兩場於麥花臣場館舉行。鄒凱光(灘叔)相隔12年再度挑戰獨腳戲的Talk Show，以男性視角帶來一場的港女開竅、港男尖叫的演出。灘叔以一貫口賤風格中隱藏溫柔和幽默，令觀眾有共鳴和反思。
節目以賽馬揭序幕，借用馬主夢引入話題，表達男性追求地位和身分認同的掙扎。灘叔說到自己成為馬主時表示：「今晚我終於可以喺朋友面前講，我係『滾水』嘅主人！」
當他與AI互動時，後者告訴他男性的弱點是自大、自卑及「唔夠耐」時，灘叔不屑回答：「你AI嚟㗎咋，你知幾多嘢，時間係唔可以反映實際表現嘅！」之後AI又嘲男性的弱點「幼」，灘叔對號入座說：「我幼？大家攞出嚟比比吖，睇吓邊個幼吖。」引得觀眾發笑。
女人開心 世界和平
之後，灘叔介紹好友Steven，說自己所有「衰嘢」也從對方身上學。又分享對「夜總會」見解。男性學習人際交往和生活智慧之地。「我高中時每星期去8次夜總會，學到點歌前時保持風度。」他強調title的重要性。「男人如果冇title，就好似女人下面冇X毛。」觀眾簡直笑爆肚。
另外灘叔又提到女人去飲嘢，「女order話咩就咩，男人咪自作聰明。佢要食韓燒，你唔好話熱氣。佢話要食刺身，你唔好話生。佢鍾意姜B，你……唔好講嘢。女人開心，世界就會和平。」