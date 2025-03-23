鄒凱光Talk Show《男性的弱點》 「男人如果冇title，就好似女人冇X毛」

鄒凱光Talk Show《男性的弱點》，昨晚開始一連兩場於麥花臣場館舉行。鄒凱光(灘叔)相隔12年再度挑戰獨腳戲的Talk Show，以男性視角帶來一場的港女開竅、港男尖叫的演出。灘叔以一貫口賤風格中隱藏溫柔和幽默，令觀眾有共鳴和反思。

節目以賽馬揭序幕，借用馬主夢引入話題，表達男性追求地位和身分認同的掙扎。灘叔說到自己成為馬主時表示：「今晚我終於可以喺朋友面前講，我係『滾水』嘅主人！」

當他與AI互動時，後者告訴他男性的弱點是自大、自卑及「唔夠耐」時，灘叔不屑回答：「你AI嚟㗎咋，你知幾多嘢，時間係唔可以反映實際表現嘅！」之後AI又嘲男性的弱點「幼」，灘叔對號入座說：「我幼？大家攞出嚟比比吖，睇吓邊個幼吖。」引得觀眾發笑。

