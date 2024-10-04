鄔友正指翁嘉穗「貪錢」 再次辣㷫老婆知衰道歉

翁嘉穗與鄔友正近日成為網民焦點，鄔友正不時在小紅書發文，更因為內容激嬲老婆搞到兩度封筆，並要火速從澳門回港慰妻。日前鄔友正又再忍唔住手發文，今次除以「老虎乸」稱呼翁嘉穗，更指她貪錢，再次辣㷫老婆。 鄔友正日前發文形容自己回到家之後是一隻羊，而太太就變成老虎乸，他又指跟老婆一樣都是貪錢，並寫道︰「佢貪錢可以買包包同靚衫；我貪錢可以同公司再創高峰和旅遊及享受美食！而且想留些現金給兩個兒子，等佢哋以後生活無憂！」

鄔友正的言論再次激嬲翁嘉穗 ，昨日，他在小紅書以「太太受傷害了，我錯了！曾經擁有，夠了！」為題發文，並表示自己平日和助手及公司高層開會，大部份時間都在開玩笑，無所顧忌，並透露當日進駐小红書的原因：「在國內，我估計假海馬佔90%，真海馬佔10%市場；我國內助手提議老板自己直播，可以收割假海馬！因此三個月前進駐小红書試水溫，以為靜靜地學習吓！可是出乎意料，好受歡迎，熱度升得好快，我沉迷喺裏面，無所顧忌，暢所欲言！」鄔友正的公開言論一再激嬲老婆，他表示：「 可惜我錯了，公共平台同私下聊天完全是兩回事！ 在公共平台，講笑和幽默，原來都可能是大忌！我以為冇問題的內容，原來對身邊人傷害會好大！ 能夠瘋癲和開心咗三個月，曾經擁有，夠了，是時候見好就收了！我不會離開小紅書，但不會再在公共平台講那些我以為冇問題又幽默的小事！增一事，長一智！過去的已經過去，但將來唔可以再犯，也唔值得去犯！希望傷害到此為止！讓時間沖淡傷害！」並謂以後只有隨波逐流，僅談美食及旅遊樂趣。