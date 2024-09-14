鄔友正爆翁嘉穗曾患重病 「封筆」疑因老婆呷醋前任李明慧

現年50歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就下嫁比她大20年的海馬集團主席鄔友正，成為豪門少奶奶後，翁嘉穗淡出娛圈，並先後誕下兩個囝囝。近日，鄔友正極度活躍於社交網，除經常與網民互動，又表示將參戰《中年好聲音3》，日前他更卻突然稱「太高調」，太太身邊的人太多嘢講，宣布暫別社交網。不過，鄔友正今日凌晨又在小紅書發文，更以「待機強勢回歸：我是真小人，但不是偽君子！」
鄔友正今日在小紅書貼文透露重視的三類人：「我這篇文章寫的，全部真實，並無虛言！我最重視的三類人：（1）兒子（2）太太 （3）員工！我重利不重名，一切都賺錢至上，但絕對合法，不會傷害客戶，最緊要令客戶得益，雙贏局面！我的時間好寶貴，所以我不應酬，不做任何團體的會長，會員，不找朋友，時間只用來陪家人，陪家人的朋友，吃喝玩樂，同工作！算唔算係真小人？但絕對唔會係偽君子！」
鄔友正再談暫時封筆的原因，主要是因為太大受到壓力：「真係好想再執筆寫文章，但係又唔想傷害自己太太，所以還在猶豫中！有一件事，連我太太自己及所有人都唔知道；就是我一生人沒有哭過，但去年在深圳工幹的時候，收到我太太重病的消息，突然間淚如洪水，竟然是我第一次流眼淚，可想而知，我有多重視佢！所以立即放下所有工作，急急趕回香港陪她！」 最後，他表示：「我唔怕對我的閒言閒語，所以我自己冇壓力！但我不想傷害家人，所以要安撫好太太，才可以再執筆寫文章！」鄔友正更表示希望可低調一點：「如果真的要寫，就寫我一個人好了，唔好提到我家人，俾個機會我再執筆！」有網民留言謂：「你太太估計吃醋你回覆前任的東西吧」，鄔友正也有大方回覆：「有可能」。
至於網民所提及的呷醋事，事緣是鄔友正早前在小紅書跟網民互動，大方回應談及「鄔公奇案」，有網民直接問他：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」他回答：「緣分天注定，冇得揀！」他又指：「實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」
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