鄔友正爆翁嘉穗曾患重病 「封筆」疑因老婆呷醋前任李明慧

現年50歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後就下嫁比她大20年的海馬集團主席鄔友正，成為豪門少奶奶後，翁嘉穗淡出娛圈，並先後誕下兩個囝囝。近日，鄔友正極度活躍於社交網，除經常與網民互動，又表示將參戰《中年好聲音3》，日前他更卻突然稱「太高調」，太太身邊的人太多嘢講，宣布暫別社交網。不過，鄔友正今日凌晨又在小紅書發文，更以「待機強勢回歸：我是真小人，但不是偽君子！」

鄔友正今日在小紅書貼文透露重視的三類人：「我這篇文章寫的，全部真實，並無虛言！我最重視的三類人：（1）兒子（2）太太 （3）員工！我重利不重名，一切都賺錢至上，但絕對合法，不會傷害客戶，最緊要令客戶得益，雙贏局面！我的時間好寶貴，所以我不應酬，不做任何團體的會長，會員，不找朋友，時間只用來陪家人，陪家人的朋友，吃喝玩樂，同工作！算唔算係真小人？但絕對唔會係偽君子！」