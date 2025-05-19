鄧伊婷遭收數佬騷擾大感困惑 連帶身邊人都受影響

鄧伊婷在《虛擬情人》中飾演以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財KOL，其嘴藐藐衰格樣演繹得淋漓盡致，獲不少網民正評好演技兼專業。然而，近日她除了收到網民支持的同時，亦無啦啦收到收數佬追債的訊息，連帶她認識的化妝師和髮型師都收到。

近日網上流出一張自稱是收數佬追債的訊息，見到對方向鄧伊婷的帳號發訊息，入面張貼了一名男子的照片，內容提到「欠債還錢 速速面對 若再逃避 行動升級」字句。鄧伊婷坦言近日收到不明人士私訊騷擾，並指她其中一位朋友欠債，而訊息指的男士是她認識多年的朋友，「5月9日個自稱收數人inbox我。嗰個係我認識嘅朋友。」就連她身邊的人都收到，令她大為無奈，「莫名其妙，唔知點解會搵到我，奇怪囉。我一開始我以為係詐騙。」

遇人不淑感無奈

鄧伊婷相信因為近來有劇集播出，於是這些人士才找她「追數」。她直言感到無奈，坦言事件與她毫不相干，自己亦有跟朋友了解，對方原來亦是受害者。她說：「佢話係同以前生意伙伴嘅商業糾紛，之前佢都俾啲人騷擾過佢同屋企人一段時間。朋友出咗律師信，相信佢會處理。」

由於該名朋友一向信用不錯，相信今次對方只是遇人不淑，自己亦很諒解。她說：「人哋嘅事我都冇必要理佢咁多，唔需要有咩處唔處理。希望唔好再騷擾到我和我身邊嘅人。」