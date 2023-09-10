鄧佩儀稱留在加拿大發展 疑跟無綫結束賓主關係

2013年華姐冠軍鄧佩儀於2021年拍完《換命真相》之後，便再沒有全何工作，當時有指初當女一的她太大壓力，亦有指她戲屎搞到頻頻NG，最後被無綫投閒置散。不過，鄧佩儀曾解釋一早向無綫請假回加拿大讀書。今日她在IG發長文稱已完成加拿大學位，更直言畢業之後會留在加拿大，似是跟無綫說再見。

回加國完成學業

她在IG留言道︰「疫情讓大家的人生變得不容易也改變了許多人的心態，我也不例外。疫情的幾年除了經歷著不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。種種的原因讓我拍完《換命真相》後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？」

否認被無綫投閒置散

她又提到被指沒有工作的傳聞，「最難過是被誤解成沒有工作10個月，而我是因為一早請了假才沒有工作的……也曾經寫過無數遍千字文想說我的感受，但最後還是選擇了刪掉。現在我不多說了，因為監制與演員們之後都已經為我澄清了(網上可以找到相關報導或可以去我Facebook看)。」

回到加拿大生活，鄧佩儀認為決定正確︰「過去的1.5年多裡，回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇。最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」不少圈中好友留言恭喜她，從無綫藝人頁面見到鄧佩儀仍在名單之上，有傳媒就離巢一事向她查詢，她稱仍與無綫有合約，至於日後會否拍劇，她未有正面回應只謂隨緣。