鄧佩儀IG更新近況 重返校園進修粉碎被雪藏傳聞

2013年華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）係近年TVB力捧上載花旦之一，上年更首次擔正新劇《換命真相》女一，但之後就被傳出難相處及同劇演員鬧不和等緋聞而被公司「雪藏」，因此心淡返回加拿大。近日鄧佩儀喺社交網站上載靚相兼更新近況，原來佢唔係被雪藏，只係自己向公司請假返回加拿大，重返校園進修。

一年完成未讀完嘅工商管理學士課程

近日鄧佩儀喺社交網站上載靚相及近況，Gloria向公司請假，重返名校英屬哥倫比亞大（UBC）校園進修，以一年嘅時間去完成入行前未讀完嘅工商管理學士課程，以及修讀有關電影製作課程，寫上：「抱歉一直MIA，最近真的很忙因為是學校的考試期 感恩能夠續修我的學位，感恩能夠好好陪家人。」

鄧佩儀喺8歲時移民到加拿大，考入UBC主修市場學，畢業後回流返港。13年Gloria代表溫哥華參加《國際中華小姐競選》奪冠，其後再代表溫哥華參選2013年度國際中華小姐競選獲得冠軍，從而加入娛樂圈。加入TVB後，Gloria隨即參與劇集拍攝，喺14年劇集《點金勝手》中飾演黃宗澤妹妹，不過可惜演技生硬，被瘋狂劣評。之後，佢亦有參與唔少劇集拍攝，例如《幕後玩家》、《超時空男臣》及《鐵馬戰車》等等。

被網民指與陳慧琳相似

2017年為劇集《幕後玩家》而將一直留有長髮突然剪短，更曾經被網民指佢與歌手陳慧琳有幾分相似。隨住加入TVB演出日子越耐，Gloria演技都開始被受肯定，好似憑《鐵探》飾演臥底探員Kay ，演技備受網民讚賞，兼入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」；前年喺《降魔的2.0》中飾演「降魔富二代」施萊斯Liz，與胡鴻鈞有唔少對手戲，佢為令胡鴻鈞恢復人性，期間吸入過多氮氣導致出現失溫問題，最終離世，睇到網民心都痛埋，演技備受讚賞。上年鄧佩儀首次擔正新劇《換命真相》女主角，仲有譚俊彥、張頴康及朱敏瀚等人主演，劇集被安排喺台慶檔期出街。

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