鄧健泓再次編導港台劇《我們之間》孖新人搭戲 以劇逐追音樂路

港台電視 31 將於本周六(2 月 18 日)推出《獅子山下——我們之間》第二季，以貼合社會現況的 背景作為故事設定，提醒人與人之間的相處應多點尊重、溝通及關懷，鼓勵大家要愛得及時。本季四個故 事全由藝人鄧健泓創作及執導，並由多位資深演員，包括:吳浣儀、陳桂芬、文頌嫻及呂珊等，夥拍年青 演員洪助昇、陳濬樺、成家宏、阮頌揚及陳紫萱等合作演出。

在故事創作上，鄧健泓分享他的故事創作靈感是來自於生活。如其中一集《隔離屋》的故事創作背景正是他的親身經歷，他回想:「當時我和太太正打算賣樓移民，有一日突然聞到同層走廊有腐屍的味道， 心想萬一其他單位有兇案發生，那我們的單位就會跌價了! 當然最後幸而沒有任何意外發生，但我把這個荒唐的過程和想法記錄下來，創作了《隔離屋》這故事。」

在四個故事中，《睡爸爸》是鄧健泓最為深刻的一個以音樂為題材的故事，內容講述一位九歲的小男孩(何柏霆飾) 誓要用音樂喚醒他的植物人爸爸(雷有輝飾)。鄧健泓近年並不活躍於樂壇，但他表示: 「音樂路我還在走，雖然現在沒有以歌手身份在台上唱歌，但不代表不再走音樂路。」

劇集的主題曲《我們之間》是由他作曲及填詞，希望藉著音樂來貫穿整個故事內容的主線，帶出「音樂能治療」的想法。因 此，他邀請了在過往於音樂路上曾多次合作的人氣歌手雷有輝出演劇中的爸爸角色，更不禁心中暗喜:「身為他(雷有輝)的小粉絲，他在今次劇中需要演唱我所創作的主題曲，自己留為紀念也是賞心樂事!」同時，女主角更由近年曾復出拍劇的文頌嫻出演外剛內柔的妻子角色，既要獨力支撐家庭同時兼顧事業。在 其中一場戲中，她把一直承受著的心理壓力向丈夫傾訴，無奈得不到任何回應，情緒面臨崩潰，投入劇情的她即場飆哭戲，大放演技。

作為新晉導演的鄧健泓分享選角時希望能夠發掘多一些有潛質的新演員，也給自己多一些可能性。他 更特別提到新人洪助昇:「他外表文靜，最初還擔心他能否演繹情緒起伏很大的戲份，結果他在鏡頭前釋 放自如，只拍了一次已經可以收貨，就算喊都靚仔過人!」今次與眾多新演員合作中，他表示:「我在他 們身上學習了很多，十分期待能再次合作!」