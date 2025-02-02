鄧兆尊再爆料指五索被利用唔知道 稱有人向終極劇本進發

鄧兆尊早前在網上節目大談大生銀行主席馬清鏗小三「五索」鍾睿心，繼而爆出有圈中人與6個富豪同一時間在一起，更提供線索讓大家猜過不停。兆尊日前亮相「田豪祖3寶channel」，曾志豪與貴花田追問兆尊有關五索的事，繼而大談ERROR的吳保錡與叻哥合照的事。

曾志豪透露從鄧兆尊口中得知一個驚天大秘密，但如果說出來的話，兆尊會被人尋仇兼著草。兆尊表示該秘密牽連甚廣，涉及很多人。曾志豪稱自己只是向兆尊確認一個名字，但就爆出一個真相，「好大件事！錯綜複雜！曲折離奇！」兆尊謂︰「你諗唔到個故事！係普羅大眾百分之九十九都諗唔到！」曾志豪稱唯一可以透露這個秘密都是與五索有關，並問道︰「喺五索呢場戲入面，牽涉咁多人物，我哋見過亮過相，露個名都知呢？」兆尊說︰「男主角唔知！」

兆尊表示男主角有機會成為受害人，所以他是不知道，並稱「唔係姓林嗰個」，他亦再三強調自己說出來要立即著草跟曾志豪一齊暱埋。貴花田問是否代表子女不是同一爸爸，兆尊說︰「唔關事，咁簡單俾你估到又點係呢個劇情！」曾志豪問︰「會唔會喺短時間內會出現法律性結果嘅嘢？」兆尊答︰「好問題！唔關子女事，要睇個隊運作團隊嘅構思，將件事發酵到，要睇個位顧問能力。」其後有網民問「大婆嘅法律團隊？」兆尊指對方有少許聰明，「但算啦！唔講啦！」

曾志豪再追問︰「五索呢個團隊你點評價？係向終極目標進發定愈行愈遠？」兆尊說︰「我覺得係愈行愈遠，唔係向正常方向行囉，應該要低調。起錯個頭，劇本開啱，角色定型啱，搏流量呢個都啱嘅，但偏離原先個宗旨去行。」他續指有關人士想谷紅五索，再邁向終極劇本，但就太「唚氣」，並形容劇本是最毒婦人心寫的。曾志豪就表示可以想下卡米拉的故事，而兆尊則說︰「有時中國人啲成語幾啱，乜大無腦！好易被人利用咗唔知道。」