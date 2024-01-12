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娛樂
2024-01-12 14:15:11

鄧兆尊大爆頂流歌星揼霸王邪骨　幾十億身家竟用唱歌埋單：你賺咗呀喇！

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鄧兆尊大爆圈中人揼霸王骨 竟有頂流歌星揼邪骨用唱歌埋單（田豪祖3寶channel影片截圖）

YouTube頻道「田豪祖3寶」由貴花田、曾志豪和王耀祖主持，三人就時事、社會和娛樂話題討論，最新一集請嚟好友鄧兆尊擔任嘉賓，並以「生意難撈」作為主題，期間講到有按摩店疑似被男顧客走數，跟住鄧兆尊就大爆娛樂圈都有唔少藝人揼邪骨走數，勾起一班網民嘅好奇心。

王耀祖問鄧兆尊有冇聽過有人「揼霸王骨」，之後鄧兆尊就好快回答話：「有，我呼籲一樣嘢，無論係我同行或者普通人都好，除咗你唔好出名，你出咗名就盡量唔好做！因為所有按摩師返到去休息室實講，一講嘅話就通天，一通天之後就間間都通天，全香港都知你做過啲咩，盡量都唔好啦！」

「癡X筋，咁Cheap都有嘅？」

之後貴花田及王耀祖追問係咪有同行走數，鄧兆尊亦坦言頂流到下流都一樣有走數：「多數係話我會畀幾錢貼士，比如話俾500蚊，但出到去就俾200蚊貼士，去到對數嘅時候就會知道。骨錢就走唔到㗎啦，始終都係公司收，通常都係走小費！例如話：『我畀3000蚊貼士你，你畀我掂一掂啦！』之類嘅嘢，點知出到去就俾200蚊！大家明啦！」

王耀祖就話：「我明喇！咪即係邪骨囉！攞着數仲要唔止攞人哋勞力呀，賤格到不得了呀！講衰啲即係走肉金啦喎」，鄧兆尊就回答話：「係呀！係呀！」貴花田隨即追問係幾多線藝人，而鄧兆尊就話：「由最頂流到最低都有！講一個唔講名，試過一個頂流歌星，話：『嗱，我唱隻歌畀你聽，你賺咗呀喇！一人演唱會呀嗱！』」而貴花田就好激動話：「癡X筋，咁Cheap都有嘅？」，鄧兆尊就笑貴花田嘅反應同嗰個技師一樣。

明星夫妻包住個頭得返隻眼

鄧兆尊續話：「低嗰啲我可以理解，因為搵食搵唔到咁多錢，可能又想玩特別嘢，唔想畀筆錢就走數，好正常但係人格唔好變。但嗰個頂流嘅嘢，幾十億身家仲搞呢啲咁嘅嘢，你真係好唔得囉！」

王耀祖驚佢越爆越多，不過就話：「你唔會知邊個㗎，你要知就自己去嗰啲地方問任何一個都知㗎啦！好定唔好會知！」鄧兆尊同時亦有爆：「試過有對夫妻，明星嚟嘅，最好笑係包住個頭得返隻眼咁去，驚人哋認到佢哋，連瞓低都要包住。」

鄧兆尊重申自己去嘅都係正經嘅地方，正唔正經係睇個人嘅行為。王耀祖亦有幫口話：「兆尊都係聽返嚟嘅，係上流又好下流又好，都唔關兆尊事。」

滕麗名都唔係好爆騷

除此之外，當阿祖就問鄧兆尊做演員係唔係難撈，而鄧兆尊就直言：「香港真係難撈」，貴花田再話因為一個騷好少錢及有合約在身，鄧兆尊補充話拎假期出去工作，公司未必批。

鄧兆尊再話最近佢遇見滕麗名，就算佢有《愛·回家之開心速遞》拍緊都難撈，因為劇中實在有太多演員及支線，所以滕麗名都唔係好爆騷。鄧兆尊聲稱今時唔同往日，佢當年拍攝《皆大歡喜》就算唔係主角，人工係比平時高出三倍。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
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