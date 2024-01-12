鄧兆尊大爆頂流歌星揼霸王邪骨　幾十億身家竟用唱歌埋單：你賺咗呀喇！

YouTube頻道「田豪祖3寶」由貴花田、曾志豪和王耀祖主持，三人就時事、社會和娛樂話題討論，最新一集請嚟好友鄧兆尊擔任嘉賓，並以「生意難撈」作為主題，期間講到有按摩店疑似被男顧客走數，跟住鄧兆尊就大爆娛樂圈都有唔少藝人揼邪骨走數，勾起一班網民嘅好奇心。

王耀祖問鄧兆尊有冇聽過有人「揼霸王骨」，之後鄧兆尊就好快回答話：「有，我呼籲一樣嘢，無論係我同行或者普通人都好，除咗你唔好出名，你出咗名就盡量唔好做！因為所有按摩師返到去休息室實講，一講嘅話就通天，一通天之後就間間都通天，全香港都知你做過啲咩，盡量都唔好啦！」

「癡X筋，咁Cheap都有嘅？」

之後貴花田及王耀祖追問係咪有同行走數，鄧兆尊亦坦言頂流到下流都一樣有走數：「多數係話我會畀幾錢貼士，比如話俾500蚊，但出到去就俾200蚊貼士，去到對數嘅時候就會知道。骨錢就走唔到㗎啦，始終都係公司收，通常都係走小費！例如話：『我畀3000蚊貼士你，你畀我掂一掂啦！』之類嘅嘢，點知出到去就俾200蚊！大家明啦！」

王耀祖就話：「我明喇！咪即係邪骨囉！攞着數仲要唔止攞人哋勞力呀，賤格到不得了呀！講衰啲即係走肉金啦喎」，鄧兆尊就回答話：「係呀！係呀！」貴花田隨即追問係幾多線藝人，而鄧兆尊就話：「由最頂流到最低都有！講一個唔講名，試過一個頂流歌星，話：『嗱，我唱隻歌畀你聽，你賺咗呀喇！一人演唱會呀嗱！』」而貴花田就好激動話：「癡X筋，咁Cheap都有嘅？」，鄧兆尊就笑貴花田嘅反應同嗰個技師一樣。