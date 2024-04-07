鄧兆尊攜阿三上《恐怖熱線》 陳小姐真名首度公開兼有特殊異能

鄧兆尊「一拖三」是眾所周知的事，「大婆」是Carmen，「阿二」是Cherry車厘子，而「阿三」就是陳小姐，外間封3位為「3C女友團」。不過，鄧兆尊似乎對陳小姐特別傾心，早年更帶陳小姐亮相節目，近日他再次帶陳小姐到新城廣播，擔任「鬼王」潘紹聰主持的節目《恐怖熱線》嘉賓，更意外令陳小姐的真名和英文名首度公開。 根據新城廣播向傳媒提供的照片，稱節目「昨日(6日)邀請鄧兆尊與三太陳妙慧(Nana)大談靈異經歷，今次亦是三太首度開腔接受訪問，解構現時擁有的特殊異能。」

三太突然被鬼上身 兆尊指有一年的七月十四，三太陳妙慧突然被鬼上身，變了男人聲，眼珠只剩眼白，說的是東北話。當時他便跟靈體「講數」，傾了三個多小時後才知原來靈體跟了對方很多年。後來，他答應為靈體超渡，太太才醒了。但此事後，太太多了特異功能及法力，很多仙家會寄居在她身體內，目的是想她幫助超渡亡靈。鄧太亦表示自少與佛有緣，從小食齋拜佛。 祥嫂報夢要求特別衣紙 潘紹聰問到三太有否見過祥哥祥嫂呢？三太說：「我唔識佢(兆尊)爸爸係邊個，但去年有搵過我，好矮冇頭髮，行很好快，好得意。我夢見過幾次，性格好百厭。」兆尊笑說：「我之後給阿爸張相她看，她說就是他了。連他都不認識，妳想死。」三太又透露有年七月十四，祥嫂找過她，她指祥嫂：「要求很高，要蓮花座，不要普通的金銀，要我買特別的衣紙去摺。」潘紹聰即說：「妳是新抱，都好應該做。」她再說：「我見她(祥嫂)在下面都有得食有得玩。」兆尊指太太的異能，令他的生命變得更豐富。

兆尊分享親身經歷 兆尊在節目中亦提到爸爸祥哥生前做粵劇的禁忌，以及他自己的親身經歷。他說爸爸祥哥信奉道教，做戲行是拜華光師傅，當中有不少禁忌。他曾聽聞有人犯了禁忌撞穿頭，又或是戲棚出現冧幕情況。他稱一次祥哥跟朋友「鬼王德」在房間傾偈，當時年僅十一、二歲的他看到窗邊有一團黑煙，他說：「我就問阿爸是甚麼，鬼王德聽到，就說是他的寵物，叫我不用理。當鬼王德離開後，他用電筒再照窗邊，那團黑煙不見了。」