鄧兆尊爆圈中女星同時與6個富豪一齊 未婚產子生父成謎

鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》跟吳家樂大談五索，期間他爆出圈中有女星同一時間周旋在多位富豪中間，但因為有了BB，不知道誰是生父，該名女星於是找鄧兆尊求助。

鄧兆尊說︰「以前有個女星，佢交過四至六個有錢佬，冇啦啦就有咗，佢就問我喂點呀？我應該同邊個攤牌？我話呢啲冇得攤牌，你驗DNA，你同時期吖嘛，你唔好諗住漁翁撒網，卒之佢成功咗，六個一齊收錢，六個都唔認頭，直頭唔驗，一人一百萬，Bye Bye!唔要小朋友，你自己養。」