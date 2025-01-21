鄧兆尊爆圈中女星同時與6個富豪一齊 未婚產子生父成謎

鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》跟吳家樂大談五索，期間他爆出圈中有女星同一時間周旋在多位富豪中間，但因為有了BB，不知道誰是生父，該名女星於是找鄧兆尊求助。
鄧兆尊說︰「以前有個女星，佢交過四至六個有錢佬，冇啦啦就有咗，佢就問我喂點呀？我應該同邊個攤牌？我話呢啲冇得攤牌，你驗DNA，你同時期吖嘛，你唔好諗住漁翁撒網，卒之佢成功咗，六個一齊收錢，六個都唔認頭，直頭唔驗，一人一百萬，Bye Bye!唔要小朋友，你自己養。」
兩邊走5大姓同吳家樂拍過戲
吳家樂追問對方身份，兆尊表示對方曾跟家樂拍戲，未婚有小朋友。由於不少網民留言稱楊思琦，因為對方一直未有公布第二胎生父是誰，兆尊說︰「唔係！唔係港姐嚟，拍古裝比較多，時裝就少啲，身材好fit！講晒！」至於是否陳彥行，兆尊二話不說否認，並謂︰「行姐咁蠢，點會做呢啲嘢。覺得自己聰明嘅女人先會做呢啲嘢，佢嗰時同我講就係話，我有咩男人未見過吖？冇人可以喺我胯下捱到15分鐘！」
儘管有不少網民課金，但兆尊都堅持不開名，只謂該名女星是「陳李張黃何」五大姓之一，大爆這位女星兩地走。有網民就估計他口中指的女星是陳秀珠、張慧儀，但張慧儀的囝囝眾所周知是從孤兒院收養回來，而陳秀珠亦處於退休狀態