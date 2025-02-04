鄧兆尊爆某女星周旋6富豪傳係陳秀珠 吳家樂扮失憶

姜皓文與太太殷寧夫妻檔炮製賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》周四（6日）上映，今日(4日)舉行首映，現身出席的有李璨琛、陳靜、林盛斌、吳家樂等，徐少強的兒子徐偉棟亦有現身支持。早前吳家樂與鄧兆尊在網上節目大談「五索」時，大爆圈中有女星曾同一時間與6位富豪一齊，而這名女星更曾跟吳家樂合作過，當然被傳媒追問哪位女星是誰。

拒開名憂影響別人家庭

吳家樂表示當時聽到鄧兆尊談及女星的姓氏時，已叫兆尊暫停不讓大家再猜下去。他說︰「因為真係會影響到人哋，始終人哋有家庭，仲喺呢行生活緊。」他亦自知口疏，所以自己沒有追問鄧兆尊，認為要點到即止。他坦言節目是以娛樂大家及以個人見解去評論新聞，自己當日追問多了些，事後也有檢討是否某些部份是否傾得太深入。

自認無記憶

他稱不少人也有就女星的身份向他八卦，他立即扮失憶說︰「我真係唔知，我都估緊，其實我記性幾差，邊個同我拍古裝拍過劇嘅女藝人，我自己都唔記得！啲人講個名，我都問『呢個邊個嚟』？我真係一個好無記性嘅人，我唔係扮嘢，我真係短暫記憶，我係完全記唔到。」