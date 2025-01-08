鄧兆尊透露拍瞓棺材戲 TVB封兩元死人利是

最近網上流出TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》演員的薪金表，圖表指劉丹是全劇最高人工，每集有6,000元；女角是樊亦敏，每集4,750元。有參與該劇的臨時演員提到自己收每日380元劇酬。TVB之後發聲明「特此澄清，相關討論並不反映實際情況。」
曾拍處境劇《皆大歡喜》的鄧兆尊，日前與吳家樂在網台再次討論薪金表事件。吳指網傳的薪金表可信性很低，並指處境劇是以年資計算出糧方法，他說：「人工有時係累積出嚟，所以你話丹爺，咁多年由叉燒炳(《真情》角色)嗰時到而家，每年加少少，show錢點會少？呢度6,000蚊咪俾少咗佢囉！」
爭取加50蚊人工失敗
網傳「金城安」周嘉洛每集5,750元僅次丹爺，兆尊直言冇可能：「安仔一定冇咁高，我肯定！一早簽約定咗個價，唔會話你而家紅咗就會突然加咗。」他更陸續指出李泳豪不會只得500元，曹永廉也不止2,000元。
鄧兆尊指當年拍足兩輯《皆大歡喜》，男演員之間大約知道薪金range是多少，他更大爆謝天華當年爭取加一包煙50元人工都失敗，他表示：「嗰排好紅，冇理由50蚊加唔到吖，我哋要求每個月加50蚊都加唔到，嗰時共渡時艱係幾咁咩，不過始終公司俾咗機會大家。」
死人利是
被問到拍了千多集的《皆大歡喜》，是否鄧兆尊的第一桶金，他表示：「我show錢唔係好多，一個show 3,000零蚊，因為我有個爭產事件，暴升500%之後先有呢個價錢，升咗先拍得住阮兆祥。當時我爆咗show，每月有4至5萬人工，但啲錢唔知去咗邊。」
他們更透露TVB 出show價有很多計算方法，當中提到拍殯儀館、瞓棺材等場口，都會收返封「死人利是」，鄧兆尊透露銀碼：「兩蚊，意思意思㗎啫，我嗰個年代係。」吳家樂再說：「而家都係！攞個意頭㗎啫，都係兩蚊。」