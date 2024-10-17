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娛樂
2024-10-17 18:45:30

鄧卓殷明年嫁郭子豪 「佛系」辦婚事未有生B計劃

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鄧卓殷與郭子豪同樣「佛系」，表示婚事只行了兩步。

鄧卓殷與郭子豪同樣「佛系」，表示婚事只行了兩步。 (娛樂組攝)

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2018年香港小姐亞軍鄧卓殷（Amber ）與男友郭子豪（Arnold）拍拖5年，男方今年初在郵輪上求婚成功，準新娘Amber今日到銅鑼灣出席名錶品牌新店的開幕活動，透露婚禮進度，安排明年正式榮升人妻。

鄧卓殷與郭子豪將於明年中正式拉埋天窗。 鄧卓殷與郭子豪將於明年中正式拉埋天窗。

初次見未婚夫當眾換褲

Amber、魏浚笙（Jeffrey）今午出席LONGINES銅鑼灣Fashion Walk全新專門店開幕活動，Amber自爆跟未婚夫第一次見面也是在同品牌活動上結緣，更爆Arnold在她面前換褲，她稱：「話說嗰日喺休息室，突然間有個男仔（指Arnold）衝入嚟，然後喺全部人面前，當時仲有其他女仔喺房間入面，佢突然間衝入嚟，然後除褲、換衫。」Amber當時剛入行，所以被嚇一嚇。

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談到婚禮，Amber形容跟郭子豪同樣「佛系」，定在2025年的年中在香港舉行，坦言籌備婚禮用唔少錢，亦有好多大小事要準備，比喻十步的話目前只是行了兩步，也會滿足家人考慮到時也會舉辦中式婚禮。Amber直認近排比較忙所以變得清減，沒有刻意keep fit，反而想趁婚禮增肥看起來更有線條，希望在老公旁邊看起來不會太細粒。問到生B計劃，Amber笑言跟Arnold 一樣「佛系」，故暫時沒有任何生育大計。

鄧卓殷爆初次見未婚夫，他竟然當眾換褲。 (娛樂組攝) 鄧卓殷出席銅鑼灣活動。 (娛樂組攝) 鄧卓殷明年嫁郭子豪，婚期定在明年中旬。 (娛樂組攝)

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