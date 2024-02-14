鄧家杰Kakit微電影連中兩劇本 深入蝙蝠洞挑戰綠幕做戲高呼刺激

《全民造星V》出身的鄧家杰(Kakit)一直以自由身工作，更獲不少機會，除了出席品牌活動、擔任表演嘉賓外，最近更在第11 屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）項目，先後為兩部微電影拍攝，其中一部更與Me&成員黃淑蔓(Feanna)合作，扮演她的前度。不過，論挑戰性，一定是《造星III》旨呈策劃的作品，扮演旨呈的心魔，Kakit在這部作品獻出多個第一次。

床上跳折骨舞 Kakit完成《全民造星V》一直作不同嘗試，除了學唱歌外，亦有特別報道戲劇課程，探索自己的可能性。他在微電影作品《深房》中，飾演Feanna前男友。影片其後更成為Feanna新歌的MV，令Kakit成為MV男主角。二人在片中有不少甜蜜畫面，Kakit更在床上一展他拿手的折骨舞。 身為女主角Feanna知道對方同時需要演出另一參加者的作品，她非常感謝Kakit抽時間幫手︰「多謝佢抽時間過嚟幫手，佢好專業、好熱血。拍戲嘅時候，佢仲展示咗佢嘅折骨舞技，現場睇都幾震撼！」

洞穴拍攝十幾小時無怨言 Kakit在《深房》只需跟Feanna談情，難度不算很大，但他應旨呈之邀，拍攝《哪個空間；那個事件；哪個人》便考起他了。影片見到Kakit與旨呈身在礦洞，並因應劇情在非常狹窄的洞穴內遊走。由於洞穴內頗濕滑又幽暗，眾人要戴上頭盔徒步走到目的地。除了旨呈、Kakit，在狹少的空間內還要遷就拍攝工作人員，眾人最後在又濕又焗促的地方拍攝長達12小時。 此外， Kakit與旨呈需在綠幕完成部份場口，他要幻想自己身處在洞穴內與旨呈救出昏迷的女孩。因應劇情需要，更有不少爆破場口，令Kakit在這部作品作出不同嚐試。

談到在第11 屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）項目連中兩個劇本，Kakit直言很感恩及多謝大家的信任︰「好多謝黃淑蔓及佢公司信任，仲有旨呈信任，自己都好感恩有份拍兩個劇本。」他坦言在《深房》的拍攝比較自然，「我主力做番自己，將自己拍拖經歷擺入去，但我當然唔係個花心男！都係演繹番男朋友本份，就演得自然啲。」

然而，在旨呈的作品，Kakit表示難度很高，自己有很多地方仍需進步，他說︰「有好多對白，好多場口同心情要處理，我都有問German傾下個劇本。其中一幕講我要打旨呈，但我一直都諗唔到點樣去處理，點樣令到個情緒去到要打佢，所以我去搵German去研究，希望出到來大家鍾意！」 他又謂讀書時有聽Feanna唱《哪一天我們會飛》的電影主題曲，沒想到轉眼會跟對方一齊拍戲還要演情侶。他說︰「好似發夢咁！佢係我偶像，點知收到劇本話要演佢男朋友，真係好神奇！」問到日後如接到劇本需要演床戲，Kakit直言願意挑戰，更自爆想過應徵做素海霖的「男友」，「我真係有諗過去casting，因為自己外形係符合佢講嘅要求，但諗到一嚟就挑戰《一路向西2》呢套三級片，驚太過刺激，都係循序漸進先！今次面貼面，下次咀貼咀，再下次就咩貼咩！」