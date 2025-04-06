鄧小巧久違6年再辦個人音樂會 施展渾身解數打側手翻

鄧小巧加盟英皇娛樂後的首個個人音樂會《I’m here Live 2025》，昨晚（5日）假麥花臣場館舉行頭場演出。相隔6年再以個人姿態開騷，小巧繼續以音樂展現她的內心世界，與樂迷共渡最親密的一夜。

老公白先生棒場

是晚，小巧的老公白先生及親友、英皇集團主席楊受成親身到現場支持，而圈中好友Gin Lee（李幸倪）、泳兒、海兒、王嘉儀、許廷鏗、陳蕾、Kendy（孫曉賢）、顧定軒等亦有捧場。甫開場，小巧送上《香檳女狼》、《小島》、《陪狗散步》與樂迷穿梭香港的大街小巷，透過歌聲細訴她對這個小城的熱愛。接下來是節奏感強烈的《雅俗》與輕快抒情的《瀟灑》，代表着不同面向的小巧，也是每個人的獨特與美好，同時亦呈現這座小城的多姿多彩。然後是一系列描述愛情的歌，唱完《白髮齊眉》、《重陽》、《原罪》、《心靈作家》後，現場觀眾的掌聲不斷，小巧說：「你哋唔好整喊我，你哋都知我幾眼淺㗎啦，冇諗到聽到你哋嘅掌聲會係咁激動，無論你之前有冇睇過我嘅表演，我都好多謝好多謝你哋嚟我嘅音樂會。」此時，有一位男觀眾在台下大叫：「你好靚呀！」小巧聽後十分開心，她笑說：「我覺得呢句要翻譯畀我老公聽，其實佢全晚都聽唔明幾慘㗎！」緊接再獻唱《芭樂》。