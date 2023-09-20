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娛樂
2023-09-20 21:06:19

鄧小巧互爆瘀事 陳蕾誤以為屋企人食「番梘」狂扣喉

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鄧小巧與陳蕾在節目中互爆瘀事。

由鄧小巧主持、於「冤枉娛樂」youtube頻道播放的音樂節目《Singaholic》昨晚（19日）播出第二集，首集小巧請來好友許廷鏗，今集則請來另一位好友陳蕾任嘉賓齊齊飲酒吹水兼jam歌。

二人先以王菲的《悶》熱身，唱完後，小巧問陳蕾知否節目名「Singaholic」的意思，然後說道：「Sing即係唱歌，通常啲人咩『holic』，譬如酗酒就係Alcoholic，『Singaholic』就係對唱歌上癮嘅人，所以你都係。」誰不知陳蕾立即認真否認，「我真係唔係！」嚇得小巧連忙說：「呢段cut咗佢，你歌手嚟。」隨後陳蕾便解釋，「我應該係聽歌擺第一，跟住寫歌跟住先到唱歌。」

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二人合唱了多首歌曲。

節目中二人邊飲邊唱，小巧突然醒起陳蕾的醉酒瘀事，「嗰陣慶祝你加入新公司，買咗枝香檳三個人share，枝香檳好易入口，你好似飲咗一至兩杯，嗰吓係飲得好快，咁就開始要嘔啦喎。我就去攞背心膠袋笠住佢耳仔，佢喺廳嘔完之後佢話：『我唔得啦，我真係好醉啦，我要返房瞓。』然後佢自己喺房擺咗個膠袋，第二日佢發現個膠袋係穿窿嘅。佢啲嘔吐物成地都係，哈哈。」

爆開有條路，陳蕾又自爆瘀事，因為疫情關係，陳蕾今年終於可以跟廣州家人在港共渡農曆新年，農曆新年過後，陳蕾便將客戶送給她的禮物給家人帶回廣州，「一盒好似番梘咁嘅朱古力定係好似朱古力嘅番梘，佢有晒牛油紙，suppose真係係朱古力嚟嘅，但嗰吓我就覺得，呢盒一定係番梘！我就同阿妹講：『呢盒俾你返去洗手，千祈唔好食呀！』佢哋方咗廣州後，有一日睇屋企個group message彈咗出嚟，我阿姨食咗個番梘，然後喺group話：『又幾好食喎呢個！』跟住我好嬲，我話：『我咪講咗話係番梘唔食得㗎囉！』好嬲好忟！我阿妹話：『我而家即刻去幫佢扣喉，帶佢入醫院。』嗰吓我覺得：『好心你哋唔好咁為食得唔得……』之後即刻上網search，食番梘係冇事嘅，爸爸問番我：『等等先，你確唔確定呢盒真係番梘呀？』後尾confirm係朱古力，虛驚一場，之後大家笑到癲咗！」而陳爸爸的反應亦十分錯重點，「佢嘅反應係：『唉，都好啲，不過嘥晒啲蘿蔔糕囉。』哈哈，因為嘔晒上一餐啲蘿蔔糕出嚟，呢個先係重點。」

鄧小巧與陳蕾互爆大鑊。

見陳蕾講得興奮，小巧亦分享一件從未向外提及的𤓓事，唱歌節目頓成瘀事分享會。事綠小巧在拍攝《強弱》MV時有一場落水的戲份，開拍前十分鐘突然出現狀況，「我『大姨媽』嚟探我！因為要落水，我哋都着住泳衣打底，由於『凡事路過必著痕跡』，拍完之後，我就喺租番嚟嗰間靚屋嘅浴室換衫走，我唔記得帶走套泳衣！」說到這裏，小巧停頓數秒，然後深呼吸續說：「之後屋主影咗張相問：『你哋係咪有人漏低咗呀？姐姐已經幫手乾淨咗啦。』跟住我哋就話：『唔好意思呀，你掉咗佢啦，我哋唔返嚟攞啦。』呢件事我覺得係我人生數一數二嘅尷尬，尷尬到係全場靜默，真係好尷尬。」故事說完，陳蕾便問：「因為有啲嘢仲喺（泳衣）上面？」小巧又再靜默數秒，「……係呀！凡事路過必有痕跡吖嘛！哈哈，有痕跡…… 大家get到㗎嘛。」爆笑全場。

今集則請來鄧小巧另一位好友陳蕾任嘉賓齊齊飲酒吹水兼jam歌。

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