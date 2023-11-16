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娛樂
2023-11-16 19:27:11

鄧小巧將軍澳搞市集 孖師兄黃明德黎展峯現場唱遊會

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鄧小巧家姐是廚藝高手，今次搞市集也有出售家姐的產品。

鄧小巧將於今個星期六（18/11）及日（19/11）於將軍澳中心舉行「巧巧生活市集」。她更會聯同兩位同門「師兄」黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）準備精選歌單，希望用歌聲療癒在場朋友，小巧笑說：「係呀，我係小師妹，因為我係最遲入公司，所以我叫全公司artist都係師兄師姐，Dark同Andy都係我師兄，哈哈。」

 

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小巧謂舉辦這個市集的目的是希望提醒忙碌的香港人，偶爾需要放慢腳步，「好好善待自己，好好享受生活，有能力去發掘生活嘅小確幸都係一種充實。有時我哋會想實現好多理想、想對呢個社會有貢獻、想俾每一件事都賦予意義，但其實生活喺廿一世紀可以過好一日已經非常之唔錯。」

這次市集涵蓋了衣食住行等多個範籌，小巧亦會私心推介香港小店給大家，當中最特別是小巧親家姐主理的私房菜「Kajie’s Kitchen」，「我家姐投身入食業嘅原因其實都係因為我。為咗支持我可以追音樂夢，當年為咗準備資金於是佢就殺入廚房賺錢幫補家計，令我可以全心投入發展音樂事業。當然佢對食材係好有要求，同埋有時佢會親自整手工醬料或者油浸番茄乾，好多回頭客㗎！」

 

市集詳細資料如下：

1.《巧巧生活市集》

日期：11月18-19日(星期六&星期日）

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時間：12pm-8pm

地點：將軍澳中心 G/F中庭

 

2.《巧巧生活唱遊會》

日期：11月18日(星期六）

時間：4:30pm-5:30pm

地點：將軍澳中心 G/F中庭

嘉賓：Andy Lai 黎展峯 /Dark Wong黃明德

鄧小巧將於11月18 至19日在將軍澳中心搞市集。

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