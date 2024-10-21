鄧小巧建議立法管制兒童使用手機 ANSONBEAN傷十字韌帶忍痛表現

「屯門沙灘節2024」日前於在屯門黃金泳灘及新咖啡灣泳灘舉行，大會邀請了多位歌手演出助興，包括：布志綸、鄧小巧、Locksmiths開鎖佬、張蔓莎、力臻、ANSONBEAN、Beanies、Michael C、Daze in White。當日更有串精彩節目，包括：全港青年人Band Show比賽、DJ打碟表演、藝墟工作坊、攤位遊戲、堆沙工作坊、沙灘瑜伽、海上750架無人機表演。

「全港青年人Band Show比賽」於下午3時開始，比賽共有9支隊伍參加，各隊伍施展混身解數唱出參賽歌曲，並由著名音樂製作人張佳添、監製伍樂城和歌手布志綸擔任評判，選出冠、亞、季軍隊伍。而去年在屯門沙灘節「Band Show比賽」中奪冠的樂隊Locksmiths開鎖佬，今年以樂隊身份應大會邀請在「沙灘音樂會」演出。

為屯門沙灘節「Band Show比賽」連任兩屆評審的布志綸，再為晚上壓軸節目「沙灘音樂會」打頭陣演出，全力支持年青人音樂。布志綸甫出場即引來台下尖叫聲，炒熱全場氣氛。布志綸接受訪問時鼓勵年青人多外走走，玩音樂又好，打波都好。他說：「好多年青人都匿埋室內的網絡世界，人與人之間係好需要面對面接觸及溝通，單靠網上文字訊息，會出現好多誤解。」鄧小巧十分認同布志綸講法，她更建議政府立法14歲以下的兒童禁止使用手機，並謂外國正考慮立法。