鄧小巧新歌MV演「孟婆」勁催淚 錄音時爆喊四十分鐘

鄧小巧今年第二首派台作品《只記住你》昨日（20日）上架，歌曲由T-Ma及小巧一同創作、填詞則由小巧主理。小巧表示這是她首次創作一首那麼悲傷的歌曲，創作其間，小巧總是覺得旋律有着「太有希望的感覺」，但當填上詞後就會明白「希望」的源由，「如果我要記住一個人嘅話，我淨係想記住佢美好嘅一面、佢陽光照耀嘅一面、佢同我行過嘅地方、佢搭過我膊頭嘅掌印，就係因為帶有少少嘅希望，先至可以令到我寫到。」

小巧謂寫這份詞的時候，很多時間想起自己的外婆，她是由外婆湊大，外婆儼如她半個母親，「所以婆婆嘅離世對於我嚟講係一個好……人生一個對死亡有一個好深刻嘅認識嚟嘅。我寫呢首歌嘅時候，諗起婆婆過身前係一個好痛苦嘅階段，寫呢首歌係好想對有失去過親人、告別過親人、又或者唔一定要係死亡，就算係嗰個人可能唔再喺你生命入面，你哋曾經有鬧過交又好、冇鬧過交又好，希望大家唔再一齊生活嘅時候都可以好好咁記住對方美好嘅一面，就係寫呢首歌寫嘅出發點。」

當中MV更是令人催淚，MV中，小巧飾演「孟婆」，端着一碗以眼淚為主要成份的「孟婆湯」給女主⻆KuKu喝，KuKu這一天是來跟她的婆婆、媽媽及好友道別，「孟婆湯係由我哋一生人嘅甜酸苦辣當中、你嘅遭遇當中留過嘅眼淚而盛載嘅嗰碗淚水，就係孟婆湯一個好大嘅成份。你飲呢碗孟婆湯，其實你就要忘記你嘅過去，繼續move on你下一世嘅人生。」問到MV最深刻的一幕，小巧直言是婆婆送別孫女的一場戲，「由一個白頭人去送黑頭人嗰個感覺係再『嗱』住啲。因為我哋慢慢成長，我哋預計年老嘅人會逐漸離開我哋，呢個係我哋會預計到；但係要老人家預計就算唔可以睇到你成長結婚，但係你突然間離世，對於老人家嚟講係一個好大嘅打擊。」她續說：「拍呢一幕嘅時候公司同事話：『唔好pay attention呀、唔好去睇呀，真係太催淚。』個感覺覺得如果pay attention去佢哋兩個嘅演技，自己真係忍唔住會喊。諗緊MV出嚟嘅時候，我估我自己都會喊得幾甘。」她又透露錄音時已經大哭一場，「錄錄吓我喊住講：『我真係唱唔到呀，我唔得呀！要喊陣先呀。』我諗前前後後搞咗四十分鐘先可以平伏番個情緒入番首歌。我覺得有傷痛冇問題嘅，但面對傷痛係最重要。」