鄧小巧結婚收惡毒留言 被批醜樣：得到愛，唔一定要生得靚

歌手鄧小巧於本月初宣布與「白先生」在加拿大結婚，覓得如意郎君本屬人生大喜事，小巧雖收到很多圈中友好和網民的祝福，但亦收到不少惡毒難聽的留言。她今日在社交平台發文以「關於語言暴力」為題發文，坦言從入行至今常被批評醜樣，今次公開回應並非要為自己的外貌作平反，而是不想縱容姑息惡行，呼籲莫因小惡而為之，「我哋就係包庇一啲小惡行，慢慢縱容出大惡行。」她強調，「將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。得到愛，唔一定要生得靚。」
嫁外國人被指「鬼佬食豬扒」
現年32歲的鄧小巧在首屆《超級巨聲》取得第六名，2016年正式以歌手身份出道，她坦言，「從公佈求婚到結婚，收到好多好好嘅祝福，但都收到一啲惡毒難聽嘅說話。其實喺呢行咁耐，都聽唔少。嚟嚟去去，以前對我嘅攻擊都係醜樣、肥、豬x,生成咁樣學咩人做歌手之類。結婚之後就話『鬼佬真係重口味』、『多個人去外國做雞』『呢啲豬扒真係鬼佬先食得落』諸如此類。」小巧表示，友人安慰勸她別理會這類留言，但她認為，網上的語言暴力好可怕，因為留言者見到你，但你可能永遠見不到留言的人，正因大家「唔理」，令某一小撮人橫言無忌。
包庇漸會縱容出大惡行
小巧續稱，「我哋好經常批評別人嘅外表，肥嘅太肥，瘦嘅太瘦，靚嘅整容，性感嘅就係蕩婦。總之就要搵到你睇唔順眼嘅地方，然後暗中背後指住人哋謾罵，好似呢個世界上仲欠缺好多惡毒嘅人。莫因惡小而為之，莫因善小而不為。我哋就係包庇一啲小惡行，慢慢縱容出大惡行。」她嘗試代入惡毒留言者的位置，「我相信可能曾經惡毒嘅你，都曾經受過傷害、被無理指責，或者同樣被語言/身體暴力過。但將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。最後，其實，得到愛，唔一定要生得靚。呢個係我哋嘅first dance ,我話我想著便服，佢話：whatever makes u feel good 。」小巧發文後，不少圈中好友如許廷鏗、阮小儀、顧定軒、芯駖@COLLAR等都留言表示支持。