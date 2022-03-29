鄧小巧結婚收惡毒留言 被批醜樣：得到愛，唔一定要生得靚

歌手鄧小巧於本月初宣布與「白先生」在加拿大結婚，覓得如意郎君本屬人生大喜事，小巧雖收到很多圈中友好和網民的祝福，但亦收到不少惡毒難聽的留言。她今日在社交平台發文以「關於語言暴力」為題發文，坦言從入行至今常被批評醜樣，今次公開回應並非要為自己的外貌作平反，而是不想縱容姑息惡行，呼籲莫因小惡而為之，「我哋就係包庇一啲小惡行，慢慢縱容出大惡行。」她強調，「將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。得到愛，唔一定要生得靚。」

嫁外國人被指「鬼佬食豬扒」

現年32歲的鄧小巧在首屆《超級巨聲》取得第六名，2016年正式以歌手身份出道，她坦言，「從公佈求婚到結婚，收到好多好好嘅祝福，但都收到一啲惡毒難聽嘅說話。其實喺呢行咁耐，都聽唔少。嚟嚟去去，以前對我嘅攻擊都係醜樣、肥、豬x,生成咁樣學咩人做歌手之類。結婚之後就話『鬼佬真係重口味』、『多個人去外國做雞』『呢啲豬扒真係鬼佬先食得落』諸如此類。」小巧表示，友人安慰勸她別理會這類留言，但她認為，網上的語言暴力好可怕，因為留言者見到你，但你可能永遠見不到留言的人，正因大家「唔理」，令某一小撮人橫言無忌。