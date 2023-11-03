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娛樂
2023-11-03 20:00:26

鄧小巧見孫燕姿失心瘋 泳兒被男歌手抽住格㚳底傾偈

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鄧小巧見孫燕姿失心瘋 泳兒被男歌手抽住格㚳底傾偈

鄧小巧邀請泳兒做節目嘉賓。

由鄧小巧主理的網上歌唱節目《Singaholic》來到第三集，泳兒（Vincy）任新一集的嘉賓，節目中二人除了互唱對方的歌，傾偈時更笑料不斷。 節目一開始，小巧便十分「乖巧地」向Vincy問好：「師姐你好。」Vincy聞言「師姐」二字即大笑：「喂，好怪呀呢件事。」小巧稱自己是最新加入公司的藝人，所以「叫每一個人都係師兄師姐。」小巧謂一直以來Vincy予人一種很養生的感覺，但原來錯晒，「我好surprise上次Vincy第一次嚟我屋企，竟然帶咗支紅酒過嚟。」Vincy謂自己平時很晚才睡覺，笑說自己一點也不養生，「That’s why我需要養生囉。」

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鄧小巧和泳兒合唱不少歌曲。

鄧小巧和泳兒合唱不少歌曲。

幻想當歌手很夢幻

泳兒跟小巧是公認的實力唱將，不過Vincy坦言從來沒想過當歌手，只是一直都很喜歡唱歌，小巧則相反，打從小時候便幻想當歌手是一件很夢幻的事，她更是因為孫燕姿而入行，她更分享成為歌手後一次於活動上見到孫燕姿的經歷，「當時準備出我第二隻EP，我真係好想好想有機會見到佢，將隻唱片交俾佢，好想同佢表達我因為佢而咁希望成為一個歌手呢件事。跟住我見到佢，我係咁樣：『我嗚嗚……』完全講唔到嘢。由於孫燕姿已經係一個天后咗好耐嘅人，所以佢見到我呢啲咁嘅瘋癲嘅歌迷，佢好冷靜。同埋佢當時係身懷六甲，所以佢有啲係「嗯…………」哈哈，但我就係好激動。」她又謂自那次孫燕姿事件後，她再見到自己的歌迷，便很接受歌迷對她做的任何事，「我自己都失心瘋咁樣，哈哈。」

另外，二人在節目中更大爆同事的搞笑事，泳兒說︰「大家平時嗌人，會拍吓佢手臂：『喂，小巧。』呢個人，因為佢係一座山咁高，佢好鍾意同我傾偈，但佢就唔知道自己好高，成日拉我呢嘅時候就拉咗我『格肋底』，哈哈。佢會成日拉住我：『Vincy你過嚟我同你傾吓偈。』跟住我就會俾佢咁扯走咗，哈哈。新人嚟嘅，Aiden（洪助昇）呀。」不過小巧還未見過這位「師兄」，並稱對方如見到她，或可能也會像泳兒一樣的情況，她續問道︰「有汗點算呢，哈哈，佢會話：『你個格肋底濕嘅師姐。』」Vincy立即反應，「咁我都乾爽嘅，哈哈。」說完這句後，二人大笑到喘不過氣來。

泳兒更向鄧小巧爆料，稱被洪助昇拉住格肋底傾偈。

泳兒更向鄧小巧爆料，稱被洪助昇拉住格肋底傾偈。

小巧主理的網上歌唱節目《Singaholic》來到第三集。

小巧主理的網上歌唱節目《Singaholic》來到第三集。

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