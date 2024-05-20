鄧小巧520出虐心情歌討好式戀愛 與舒文合作同一個位唱N次竟然感滿足

鄧小巧於「520」這個特別的日子推出虐心情歌《討好式戀愛》，歌曲小巧好友由江海迦（AGA）作曲。去年年中，小巧跟AGA茶敍兼邀歌，茶聚過後，AGA便開始做功課，「佢返去再聽多咗我以前嘅歌、聽我聲線嘅運用，然後又再喺《Singaholic》嗰度聽咗我好多嘅翻唱歌，發現原來我會揀某啲歌嚟翻唱，佢覺得我對某一啲歌係有喜好，再根據對我聲音嘅理解，然後就寫咗個Melody。」 AGA壞電腦搞足半年 小巧透露，其實歌曲早於半年前已寫好，不過當中發生了小插曲，「佢寫好咗大半嘅時候，個電腦死咗跟住又有演唱會，一路都未整好部電腦，一路都收唔到佢首歌，直到大概上年尾、今年一月收到佢嘅demo，佢send咗一半俾我聽，佢話：『你睇吓呢個版本你鍾唔鍾意啦？』我聽到之後，嘩！冇理由會唔鍾意！一聽就已經覺得太好聽啦！AGA真係寫得太好啦！」隨後便跟同公司商量，無論如何都會要這首歌。

歌詞靈感來自過去經歷 歌詞方面則由小巧操刀，一開始的時候，她跟AGA表示想寫一首關於「有多相愛便會有多傷害」的歌，「兩者係一個共同嘅存在。收到呢首歌嘅時候，我得係有一種小小病態嘅優雅，無論點都要保持一種微笑，就算流緊血都要保持微笑嘅一種狀態，所以我就寫咗呢首叫《討好式戀愛》。」小巧坦言歌名來自網絡搜尋，歌詞靈感則來自朋友或自身有過的經歷，「當你喺一個比較脆弱、比較自我價值低嘅時候，通常戀愛模式都係一個討好式戀愛嘅模式，於是就啟發咗我去寫呢一首歌。」 小巧強調，這首歌完全沒有「忠告」的意味，「我並冇叫人離開或者唔離開，你知道你係討好緊呢一個人，屈就自己嚟就住呢一個人嘅狀態。其實你最後幾時先會move on、會唔會move on，喺你呢一個moment係唔緊要，因為有時候戀愛係一個歷程，有時可能你要經歷過一啲嘅苦戀先至可以得到一啲嘅正果，我覺得你知道就得啦。」