鄧小巧520出虐心情歌討好式戀愛 與舒文合作同一個位唱N次竟然感滿足

鄧小巧於「520」這個特別的日子推出虐心情歌《討好式戀愛》，歌曲小巧好友由江海迦（AGA）作曲。去年年中，小巧跟AGA茶敍兼邀歌，茶聚過後，AGA便開始做功課，「佢返去再聽多咗我以前嘅歌、聽我聲線嘅運用，然後又再喺《Singaholic》嗰度聽咗我好多嘅翻唱歌，發現原來我會揀某啲歌嚟翻唱，佢覺得我對某一啲歌係有喜好，再根據對我聲音嘅理解，然後就寫咗個Melody。」
AGA壞電腦搞足半年
小巧透露，其實歌曲早於半年前已寫好，不過當中發生了小插曲，「佢寫好咗大半嘅時候，個電腦死咗跟住又有演唱會，一路都未整好部電腦，一路都收唔到佢首歌，直到大概上年尾、今年一月收到佢嘅demo，佢send咗一半俾我聽，佢話：『你睇吓呢個版本你鍾唔鍾意啦？』我聽到之後，嘩！冇理由會唔鍾意！一聽就已經覺得太好聽啦！AGA真係寫得太好啦！」隨後便跟同公司商量，無論如何都會要這首歌。
歌詞靈感來自過去經歷
歌詞方面則由小巧操刀，一開始的時候，她跟AGA表示想寫一首關於「有多相愛便會有多傷害」的歌，「兩者係一個共同嘅存在。收到呢首歌嘅時候，我得係有一種小小病態嘅優雅，無論點都要保持一種微笑，就算流緊血都要保持微笑嘅一種狀態，所以我就寫咗呢首叫《討好式戀愛》。」小巧坦言歌名來自網絡搜尋，歌詞靈感則來自朋友或自身有過的經歷，「當你喺一個比較脆弱、比較自我價值低嘅時候，通常戀愛模式都係一個討好式戀愛嘅模式，於是就啟發咗我去寫呢一首歌。」
小巧強調，這首歌完全沒有「忠告」的意味，「我並冇叫人離開或者唔離開，你知道你係討好緊呢一個人，屈就自己嚟就住呢一個人嘅狀態。其實你最後幾時先會move on、會唔會move on，喺你呢一個moment係唔緊要，因為有時候戀愛係一個歷程，有時可能你要經歷過一啲嘅苦戀先至可以得到一啲嘅正果，我覺得你知道就得啦。」
同舒文合作好滿足
歌曲監製找來舒老闆舒文，亦是二人的首次合作。小巧謂早早已聽聞一些舒文的傳聞，她笑說：「即係一隻字會唱幾多百次、同一個位唱唱唱，唱到懷疑自己已經唔識唱歌等等，哈哈。」所以一開始找舒文監製時，小巧十分忐忑，「會諗如果自信被擊敗會係點樣？自己成唔承受到呢？」錄音過後，小巧坦言這個決定做得太好，「因為舒老闆係對聲音、對咬字好理解好清晰，佢亦都對成首歌邊一啲字、點樣去用力、點樣去用感情，俾好多好實在嘅指導。雖然嗰個過程要做好多好多次，但我覺得係一個好好好滿足嘅過程，亦係不斷學習、不斷吸收。」
MV方面，小巧亦做了很多前期的功夫，因為今次整個MV是一個有故事發展的劇情，她特意找了好友蝦頭上戲劇課，「學下肢體點樣去入戲、分析角色、點樣喺個角色加啲前置，其實係一個學習，對我唱歌都好有用。」MV當中加入了不少小巧的生活日常，可算是為她度身訂造，「譬如我啲生活習慣係會煮嘢俾老公食、我會做陶瓷、打掃衛生，其實導演阿陞係根據我個人本身嘅質地去做咗個角色嘅設定。」