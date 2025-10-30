鄧月平轉型新生代打女 跨界代表香港以運動員身份出戰跆拳道比賽奪銅牌

鄧月平（Larine）近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。 10月中，鄧月平代表香港出戰於馬來西亞布城舉行的「第11屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）」，首次參加亞洲級賽事即勇奪A18女子黑帶48公斤以下組別季軍，為港隊摘下銅牌，成為賽事焦點之一。 是次賽事由 International Taekwon-Do Federation（ITF HQ Korea）主辦，匯聚多個亞洲地區精英選手角逐。Larine憑年初考獲黑帶一段資格穩定發揮，對戰各國選手時戰術靈活、腿法有力，表現亮眼。她賽後表示：「跆拳道比我以前練嘅搏擊項目更著重腿部控制同臨場冷靜，今次比賽令我學識點樣喺壓力下保持專注。」

完成數部動作片 香港傳統跆拳道總會主席兼隊伍總教練李安東師賢表示，港隊於跆拳道強國馬來西亞取得多面獎牌，成績令人鼓舞：「選手們多年訓練的成果今日得到印證，香港有能力喺亞洲舞台上發光發亮。」除鄧月平外，港隊其他成員同樣表現出色，包括李泊淳（冠軍）、林一斐（冠軍）、傅泓皓、傅泓睎（雙亞軍）及陳嘉敏（亞軍）等，均為港隊帶來佳績。Larine笑言，能代表香港出戰已是莫大榮幸：「今次希望盡力而為，馬來西亞選手實力非常強，所以攞到銅牌已經非常開心！」她特別感謝教練長年風雨不改陪訓：「呢段時間嘅訓練令我喺心態上成長咗好多，由演員跨界成為運動員，心理質素同體能都得到鍛鍊。」 早年入行後，鄧月平演出多部電影作品，包括《小男人週記3之吾家有喜》、《正義迴廊》、《墮胎師》、《惡行之外》等，近年醉心武術與動作，已完成了數部動作電影的演出，即將排期上畫，正式轉型成為新生代動作女演員。她笑言：「演戲係我無法捨棄嘅夢想，但喺成為武打演員嘅過程中，我發現自己有另一種熱血同力量。」