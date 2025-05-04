鄧梓峰爆「十郎」花名始創梅小惠 陳淽菁同阮兆祥合作變蠢

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕聯手主持的《友乜唔講得》，今晚播出的一集將迎來司儀界的「神雕俠侶」——鄧梓峰(十郎)與陳淽菁。雖然兩人早已被公認默契十足，但淽菁卻笑言，每次見到十郎都會有「不妙」的預感：「我好驚見到佢，見到佢就好似過到初一，過唔到十五。」

在節目中，淽菁爆料了不少十郎時工作烏龍事，例如他曾經忘記拿咪就衝出錄影廠，還有經常忘記台詞，偏偏不愛帶cue card。她經常戲謔地說：「我同佢做倒數節目，我係會攞Cue Card嘅，我覺得你揸住唔睇一件事，但以防萬一有咩事。佢仲叫我唔好成日驚驚青青，然後到正式倒數，佢又會突然問我：『一陣講咩？』然後我就話：『得喇，你睇啦！』所以我攞Cue Card唔係我睇，係畀佢睇嘅。」