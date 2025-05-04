鄧梓峰爆「十郎」花名始創梅小惠 陳淽菁同阮兆祥合作變蠢

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕聯手主持的《友乜唔講得》，今晚播出的一集將迎來司儀界的「神雕俠侶」——鄧梓峰(十郎)與陳淽菁。雖然兩人早已被公認默契十足，但淽菁卻笑言，每次見到十郎都會有「不妙」的預感：「我好驚見到佢，見到佢就好似過到初一，過唔到十五。」
在節目中，淽菁爆料了不少十郎時工作烏龍事，例如他曾經忘記拿咪就衝出錄影廠，還有經常忘記台詞，偏偏不愛帶cue card。她經常戲謔地說：「我同佢做倒數節目，我係會攞Cue Card嘅，我覺得你揸住唔睇一件事，但以防萬一有咩事。佢仲叫我唔好成日驚驚青青，然後到正式倒數，佢又會突然問我：『一陣講咩？』然後我就話：『得喇，你睇啦！』所以我攞Cue Card唔係我睇，係畀佢睇嘅。」
聽到這裡，十郎急忙辯解：「我Balance番佢，我成日覺得佢做咩壓力咁大、咁辛苦啫，點解我可以又叫呢樣食又叫嗰樣食，但佢就茶都冇杯嘅……」這對搭檔的互動真是令人捧腹，完全是歡樂的源泉。他們還回憶起一次最大的烏龍——在倒數活動中，誤信工作人員的指示，兩人竟然報錯時間，差了整整50秒，讓他們當時真的慌了手腳，淽菁不禁調侃：「十郎太單純，太容易相信人了。」
儘管合作經歷驚險百出，淽菁仍然讚揚十郎是個極暖心的拍檔：「我做騷係一定要個拍檔肯翹我出去，因為我有少少長短腳，而我行落樓梯時係真係會仆親，咁同鄧梓峰一齊我就會好安心架喇，佢呢啲位會好保護我。」這對搭檔異口同聲表示，最怕的合作對象卻是阮兆祥。十郎直言：「和祥仔合作好容易顯得自己蠢。」
欣欣自爆出騷前「神打」怪癖
鄧梓峰又大爆「十郎」名字的始作俑者是梅小惠，笑言這是二人埋了「30年的恩怨」，十郎說：「嗰時我啱啱91年加入TVB無耐，就被安排去華東水災派發物資，咁我嗰時新加入，冇理由好多嘢講，咁佢(小惠)就話乜你成日十吓十吓咁架，就開始叫我十郎喇。佢返到香港後再將我呢個名發揚光大，咁就嗌咗三十年。」小惠聞言笑謂：「我冇諗過成為代表作。」
席間5人還大爆出騷怪癖，欣欣自爆每次扮嘢前都要「神打」上身，相當搞笑，欣欣說：「我會上身，Hey！我就係佢，去！」並笑言每次進行「神打」儀式時，都不希望被任何人看到。