吸金力驚人嘅G.E.M.堪稱圈中富婆,因為工作關係經常飛去唔同地方,日前佢就曬出搭私人飛機及飛機內部照片,並留言話「My mobile office today. The story of Gloria and Evan is coming alive.💜 #GEM #IAMGLORIAWorldTour #Revelation #Novel #Gloria」。喺照片中,G.E.M.著上休閒白色衛衣,一路寫小說,一路食藍莓芝士蛋糕,真係好識嘆呀!

唔少網民除咗預祝巡唱成功及期待小說面世之外,仲將重點放喺私人飛機上,並留言話:「Now G.E.M. can afford private jet」及「哇 是私人飛機嗎」等等。