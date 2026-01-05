鄧紫棋跨界寫長篇小說大賣　G.E.M.入圍中國科幻最高獎

鄧紫棋回顧自己2025年發表20萬字《啓示路》小說，圓了童年作家夢。（圖／翻攝FB「G.E.M. 鄧紫棋」）

鄧紫棋（G.E.M.）成為作家還入圍大獎！鄧紫棋於2025年出版的首部長篇科幻小說《啓示路》，近日入選大陸第37屆銀河獎最佳原創圖書票選名單。據悉，該獎項被譽為「中國科幻最高獎」，是中國科幻領域歷史最悠久且最具影響力的專業獎項。

定價298元人民幣

根據內媒《紅網》，第37屆銀河獎於1月1日公布海選投票名單。根據該獎項組委會介紹，本屆獎項設置分為「徵文獎」和「行業獎」兩個部分，《啓示路》被分類在行業獎部分。銀河獎誕生於1985年，在中國科幻界具有重要地位。