娛樂
2026-01-05 13:00:00

鄧紫棋跨界寫長篇小說大賣　G.E.M.入圍中國科幻最高獎

鄧紫棋回顧自己2025年發表20萬字《啓示路》小說，圓了童年作家夢。（圖／翻攝FB「G.E.M. 鄧紫棋」）

鄧紫棋（G.E.M.）成為作家還入圍大獎！鄧紫棋於2025年出版的首部長篇科幻小說《啓示路》，近日入選大陸第37屆銀河獎最佳原創圖書票選名單。據悉，該獎項被譽為「中國科幻最高獎」，是中國科幻領域歷史最悠久且最具影響力的專業獎項。

定價298元人民幣

根據內媒《紅網》，第37屆銀河獎於1月1日公布海選投票名單。根據該獎項組委會介紹，本屆獎項設置分為「徵文獎」和「行業獎」兩個部分，《啓示路》被分類在行業獎部分。銀河獎誕生於1985年，在中國科幻界具有重要地位。

鄧紫棋今年1月1日發布2025年回顧時，特別提及發表《啓示路》一事，稱這圓了自己童年的作家夢。《啓示路》的市場表現亮眼，成為2025年最暢銷的科幻新作之一。預售啟動後，定價298元人民幣（約332港元）的「恆藏版」銷量迅速突破20萬本，在低迷的文學市場中表現驚人。

音樂有意結合「科幻敘事」

曾擔任多屆「科幻星雲獎」評審的科幻文化資深研究者張凡表示，他對鄧紫棋寫科幻小說並不意外。張凡指，早在幾年前就關注到鄧紫棋的音樂創作有意進行「科幻敘事」。

張凡舉例稱，鄧紫棋的知名歌曲《光年之外》，由她作詞作曲，為科幻電影《星際過客》製作的中文主題曲。他認為，鄧紫棋將自己對科幻的興趣從音樂延伸到科幻小說的創作上，是順理成章的事情。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

