鄧紫棋開網上發布會谷新碟 耗資2500萬拍音樂連續劇

鄧紫棋（G.E.M.）昨午同步推出了全新單曲《Gloria》及MV，並隨即進行了網上新聞發布會，分享新專輯的創作辛酸。G.E.M.憶述為了籌備新專輯，從今年1月開始告別社交媒體至今，閉關後覺得清靜了很多，能將精力及集中力放在創作上，但當大家以為她完全脫離了社交媒體而不知道朋友近況時，G.E.M.卻笑說只是不出PO而已，其實還是有在看大家的動態！被主持問及如何處理壓力問題？她坦言每日狂吃薯片是她最舒壓的方法！說起專輯起點，她指其實是來自這十年來的不同經歷，包括年少時經歷過感情創傷、後來經歷網絡暴力、前幾年又跟舊公司有官司訴訟。有次她洗澡時哭着祈禱，腦中閃過《Gloria》的旋律，她一唱出來就覺得這是來自天堂的回應，讓她頓覺一切都平靜了，也就成了《Gloria》的起源。

新專輯《啟示錄》史無前例由14首歌曲MV組成一個音樂連續劇，從預告片中看到連續劇大致上分為三個情景「樂土」、「廢土」及「現實」，不惜耗資2500萬撘建實景拍攝，加上荷李活級團隊製作CG，讓樂迷在MV當中有更震撼和深刻的感覺。G.E.M.笑說：「我真的覺得這些歌曲太珍貴啦，現在大家都狂追劇， 我就寫個劇出來！哈哈」

G.E.M.首次為專輯擔任創意總監、編劇及監製感興奮和期待，惟在製作專輯時遇到種種問題，例如男主角和男配角也在拍攝中期，因為疫情以及檔期關係而需要易角，導致原本已完成的MV部分亦需全部重拍，令到原本敲定4月面世的專輯延期至今。儘管當中有着重重困難，她也從來沒有打算放棄製作這張專輯的念頭。G.E.M.更於網上記者會上分享，當時陸續收到消息確定男主角和男配角不能繼續拍攝後，好似失去摯愛、經歷一場撕心裂肺的分手一樣，直接躺在床上大哭，心裏一直問上帝「如果不能完成，為甚麼你要讓我開始呀？」她亦笑言，當天有多慘，今天就有多開心。