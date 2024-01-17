鄧紫棋G.E.M.喪失過百首歌版權？前公司蜂鳥出聲明被轟吸血鬼

鄧紫棋G.E.M.於2019年跟「蜂鳥音樂」因為合約問題而鬧上法庭，及後再爆出「鄧紫棋」、「G.E.M.」的名字早於2014年已被蜂鳥註冊成商標，當時不少人擔憂G.E.M.在蜂鳥時期的作品全部凍過水。

近日，久未更新微博的蜂鳥，忽然發出聲明，詳列103首歌曲，稱「我公司(蜂鳥音樂有限公司)是以下所列音樂作品之錄音、詞曲版權獨家所有人，未經本公司許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網路傳播以及其他商業性用途」，並強調「任何未經許可的使用均屬侵權，公司可保留追究其法律責任的權利」。不排除與G.E.M.近日舉行巡唱有關。