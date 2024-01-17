鄧紫棋G.E.M.喪失過百首歌版權？前公司蜂鳥出聲明被轟吸血鬼

鄧紫棋G.E.M.於2019年跟「蜂鳥音樂」因為合約問題而鬧上法庭，及後再爆出「鄧紫棋」、「G.E.M.」的名字早於2014年已被蜂鳥註冊成商標，當時不少人擔憂G.E.M.在蜂鳥時期的作品全部凍過水。
近日，久未更新微博的蜂鳥，忽然發出聲明，詳列103首歌曲，稱「我公司(蜂鳥音樂有限公司)是以下所列音樂作品之錄音、詞曲版權獨家所有人，未經本公司許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網路傳播以及其他商業性用途」，並強調「任何未經許可的使用均屬侵權，公司可保留追究其法律責任的權利」。不排除與G.E.M.近日舉行巡唱有關。
G.E.M.喪失至少89首歌版權？
根據蜂鳥列出的歌曲名單，103首歌中有1首是G.E.M.跟其他歌手合唱，其餘102首的歌曲演唱歌手都是G.E.M.，另外僅有13首是她未有參與作曲作詞的部份，89首則是G.E.M.有份參與創作，包括《睡公主》、《A.I.N.Y.（愛你）》、《泡沫》、《光年之外》、《來自天堂的魔鬼》等等。聲明一出，網民洗版式鬧爆蜂鳥是吸血鬼。
根據商標註冊方面的資料顯示，蜂鳥音樂持有「鄧紫棋」這個商標及相關影音版權使用權，而年期直到2025年10月。當年G.E.M.用《句號》形容跟蜂鳥過去的合作關係，其中一句歌詞便是「你說我是個商品 沒有你我就不可以 這些扭曲的真理 差點毁掉我的自信 如今的我已覺醒」。