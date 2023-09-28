鄧萃雯發長文澄清不接拍《巾幗4》原因：我比觀眾的失望更大

無綫跟騰訊共同製作劇集《巾幗梟雄之懸崖》，原本打算找來黎耀祥跟鄧萃雯回巢救亡。不過，今日有消息指鄧萃雯近年在內地人氣急升，身價亦「水漲船高」，有傳她與無綫未能達成共識因而棄拍，女主角則將由胡定欣頂上。相隔數天後，鄧萃雯今日凌晨終在社交平台發長文反擊。

鄧萃雯在社交平台以長文寫道：「最近一直在思考一些問題。無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。我的經驗之談：曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這個教訓讓我畢生難忘，也一直用來警惕自己。人心險惡，所以防人之心確實不可無（最近大家都看多了詐騙電影，應該更理解）。自此之後，我不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」