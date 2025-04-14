鄧萃雯自爆當年火速上位心有點飄 非女主角不做：覺得自己了不起

現年59歲的視后鄧萃雯，最近參加內地綜藝節目《乘風2025》(浪姐6)人氣再次急升。近日她在最新一集節目中，分享自己多年來的演藝生涯，當中更自爆當年曾因心高氣傲，只肯接演女主角，其他的角色都不願意出演。

鄧萃雯當年在訓練班畢業後，火速在劇集《薛仁貴征東》擔正女一，人氣急升。出道即攀上巔峰，而同期的演員還在跑龍套，鄧萃雯坦言當時過於自信兼「有點飄」，對小角色完全沒有興趣：「因為我一出來就是女一號，那時候真的覺得很了不起，甚至心裡想以後也不演配角，也不想當其他角色。」幸而鄧萃雯很快便醒覺，在事業當紅時果斷選擇去美國讀書，因為她不想有一天被公司拋棄的時候，她就甚麼都不是，希望透過學習令她心態改變，褪去當初的浮躁，重新找回自我。



