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娛樂
2023-05-12 19:00:00

鄧麗君甜美歌聲俘虜人心 70、80年代紅遍亞洲第1人

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「嗓音甜美、輕柔婉轉，令人聽得舒服，繞樑三日」，這是很多人對鄧麗君的歌聲的評語。在1970至80年代，鄧麗君在華語地區和日本，歌唱事業攀上高峰，是紅遍亞洲第1人，她的歌迷更遍布全世界。更令人意外是，改革開放，鄧麗君的歌聲被偷偷帶進內地，迅速響遍神州大地。

文：當代中國

　「嗓音甜美、輕柔婉轉，令人聽得舒服，繞樑三日」，這是很多人對鄧麗君的歌聲的評語。 　　在1970至80年代，鄧麗君在華語地區和日本，歌唱事業攀上高峰，是紅遍亞洲第1人，她的歌迷更遍布全世界。更令人意外是，改革開放，鄧麗君的歌聲被偷偷帶進內地，迅速響遍神州大地。

　「嗓音甜美、輕柔婉轉，令人聽得舒服，繞樑三日」，這是很多人對鄧麗君的歌聲的評語。 　　在1970至80年代，鄧麗君在華語地區和日本，歌唱事業攀上高峰，是紅遍亞洲第1人，她的歌迷更遍布全世界。更令人意外是，改革開放，鄧麗君的歌聲被偷偷帶進內地，迅速響遍神州大地。

鄧麗君自小展露音樂天份 14歲出唱片火速走紅

下周一（5月8日）是鄧麗君的死忌。這位一代歌后，1953年出生於台灣雲林，自小已表現出極高的音樂天份和表演天賦。1963年，10歲的鄧麗君參加一個黃梅調歌唱比賽，擊敗很多年長的對手，奪得冠軍。往後，她經常參與一些現場歌唱節目，又跳又唱，表現淡定不怯場。1967年，她在14歲便推出第一張唱片《鄧麗君之歌──鳳陽花鼓》，也正式展開其唱歌生涯。甜美清澈的嗓音，唱出婉轉動人的歌聲，鄧麗君的歌曲很快已俘虜了大批歌迷，更陸續打開港澳和東南亞市場。在70、80年代，她紅遍兩岸三地、日本、星馬泰和南韓等。

下周一（5月8日）是鄧麗君的死忌。這位一代歌后，1953年出生於台灣雲林，自小已表現出極高的音樂天份和表演天賦。1963年，10歲的鄧麗君參加一個黃梅調歌唱比賽，擊敗很多年長的對手，奪得冠軍。往後，她經常參與一些現場歌唱節目，又跳又唱，表現淡定不怯場。1967年，她在14歲便推出第一張唱片《鄧麗君之歌──鳳陽花鼓》，也正式展開其唱歌生涯。

甜美清澈的嗓音，唱出婉轉動人的歌聲，鄧麗君的歌曲很快已俘虜了大批歌迷，更陸續打開港澳和東南亞市場。在70、80年代，她紅遍兩岸三地、日本、星馬泰和南韓等。

鄧麗君在1970、80年代，紅遍兩岸三地、日本、星馬泰和南韓等。圖攝於1978年。（圖片來源：Getty）

鄧麗君在1970、80年代，紅遍兩岸三地、日本、星馬泰和南韓等。圖攝於1978年。（圖片來源：Getty）

鄧麗君70年代赴日發展 年收數億唱片版稅紅到發紫

鄧麗君是1974年正式往日本發展的，同年憑日語唱片《空港》獲得80萬張的銷量，並且獲得日本唱片大賞「新人賞」，因而奠定她在日本的事業基礎。日本導演是枝裕和在2016年執導的《After the Storm》，中文片名《比海還深》正是取自鄧麗君1987年日語歌《別離的預感》中一句。他說電影靈感是來自該首歌，又回憶自己在70至80代住在屋邨，女性都愛聽鄧麗君的歌。當時鄧麗君在日本的發展，如日中天，有說唱片公司每年都給予她幾億日圓的版稅。由此可見，她在日本絕對是大紅大紫。

鄧麗君在1974年正式前往日本發展，即憑日語唱片《空港》獲得80萬張銷量，並且獲得日本唱片大賞「新人賞」，成績驕人。（網上圖片、鄧麗君文教基金會網站）

鄧麗君在1974年正式前往日本發展，即憑日語唱片《空港》獲得80萬張銷量，並且獲得日本唱片大賞「新人賞」，成績驕人。（網上圖片、鄧麗君文教基金會網站）

改革開放港人回鄉帶鄧麗君錄音帶 動人歌聲迅速傳遍神州大地

80年代的鄧麗君，音樂是亞洲的，但她的歌聲卻是兩岸的政治符號。鄧麗君的歌聲也隨着改革開放，偷偷進入了內地民眾的心。當年內地若公開售賣鄧麗君的錄音帶是犯禁行為，但內地民眾要聽她的歌聲，仍是有辦法的。在香港，不少人返內地探親時，都會偷偷將鄧麗君的錄音帶運送過境，讓內地的親友可以聽到鄧麗君溫婉動人的歌聲。然後，經翻錄再翻錄後，她的歌曲暗地裏流傳開去。

　在內地導演馮小剛於2017年執導的電影《芳華》，講述70至80年代一班文工團的年輕男女的故事，當中有一個橋段，便是這些年輕人偷偷運送鄧麗君的錄音帶，大夥兒一起聽着，才發現原來世上有這麼動聽的歌曲。

馮小剛執導的電影《芳華》中，有橋段講述70至80年代文工團的年輕男女偷偷運送鄧麗君的錄音帶，大夥兒圍着一起聽歌。（網上截圖）

馮小剛執導的電影《芳華》中，有橋段講述70至80年代文工團的年輕男女偷偷運送鄧麗君的錄音帶，大夥兒圍着一起聽歌。（網上截圖）

鄧麗君的女性氣質，超越了當年中國人對女性的想像，既富有情感，亦具時代感。不論男女，都深深被她的甜美歌聲所吸引。一個歌手的音樂竟然在兩岸關係中有着特殊意義，可說是始料所不及。鄧麗君是當代華語流行音樂的代表性人物，在1986年獲美國《時代周刊》評為「世界七大女歌星」和「世界十大最受歡迎女歌星」之一。縱使她已離去20多年，仍有很多歌迷記住她的動人歌聲、她的輕聲笑語。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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