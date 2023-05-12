鄧麗君甜美歌聲俘虜人心 70、80年代紅遍亞洲第1人

鄧麗君自小展露音樂天份 14歲出唱片火速走紅 下周一（5月8日）是鄧麗君的死忌。這位一代歌后，1953年出生於台灣雲林，自小已表現出極高的音樂天份和表演天賦。1963年，10歲的鄧麗君參加一個黃梅調歌唱比賽，擊敗很多年長的對手，奪得冠軍。往後，她經常參與一些現場歌唱節目，又跳又唱，表現淡定不怯場。1967年，她在14歲便推出第一張唱片《鄧麗君之歌──鳳陽花鼓》，也正式展開其唱歌生涯。甜美清澈的嗓音，唱出婉轉動人的歌聲，鄧麗君的歌曲很快已俘虜了大批歌迷，更陸續打開港澳和東南亞市場。在70、80年代，她紅遍兩岸三地、日本、星馬泰和南韓等。 下周一（5月8日）是鄧麗君的死忌。這位一代歌后，1953年出生於台灣雲林，自小已表現出極高的音樂天份和表演天賦。1963年，10歲的鄧麗君參加一個黃梅調歌唱比賽，擊敗很多年長的對手，奪得冠軍。往後，她經常參與一些現場歌唱節目，又跳又唱，表現淡定不怯場。1967年，她在14歲便推出第一張唱片《鄧麗君之歌──鳳陽花鼓》，也正式展開其唱歌生涯。 甜美清澈的嗓音，唱出婉轉動人的歌聲，鄧麗君的歌曲很快已俘虜了大批歌迷，更陸續打開港澳和東南亞市場。在70、80年代，她紅遍兩岸三地、日本、星馬泰和南韓等。

鄧麗君70年代赴日發展 年收數億唱片版稅紅到發紫 鄧麗君是1974年正式往日本發展的，同年憑日語唱片《空港》獲得80萬張的銷量，並且獲得日本唱片大賞「新人賞」，因而奠定她在日本的事業基礎。日本導演是枝裕和在2016年執導的《After the Storm》，中文片名《比海還深》正是取自鄧麗君1987年日語歌《別離的預感》中一句。他說電影靈感是來自該首歌，又回憶自己在70至80代住在屋邨，女性都愛聽鄧麗君的歌。當時鄧麗君在日本的發展，如日中天，有說唱片公司每年都給予她幾億日圓的版稅。由此可見，她在日本絕對是大紅大紫。