鄧麗君30周年紀念音樂會 龍婷女神look唱盡經典金曲

龍婷因參加《中年好聲音》打響知名度，昨日她聯同來自北京、中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王靜，在香港文化中心音樂廳舉行《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》，全場滿座，氣氛熱鬧。

今次《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》，是由香港青年愛樂樂團慈善基金會、國際獅子總會中國港澳三O三區和香港知專設計學院合辦，並得到香港鄧麗君歌迷會全力支持。