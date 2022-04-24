鄧麗欣一人分飾兩角 重遊昔日舊居

鄧麗欣(Stephy)最近為新盤利奧坊系列第4期「利奧坊‧壹隅」拍攝宣傳片。Stephy在片中一人分飾兩角，片中她以一身春日充滿仙氣打扮飾演自己，而黑白樸實造型演細膽PA。
內容講述Stephy期間，趁住休息時間在利奧坊附近四圍遊走，Chill住去飲咖啡，嘆到樂而忘返。當導演找Stephy埋位之際發現她不在會場，於是著四眼PA「阿寶」盡快找回Stephy。阿寶為人怕事、細膽，當她收到導演的指令時，嚇得不知如何是好。由於阿寶致電給Stephy沒有回音，於是她到利奧坊鄰近地方及會所搵人，但係兩個Stephy彷彿時空交錯，始終無緣碰面。
曾居住奧運站附近
原來Stephy在初出道時，曾住奧運站附近，相隔一段時間再重臨覺得該區轉變好大，她表示當年沒有太多小店，交通也不太方便，現在這區的舊樓已拆掉不少，有很多新樓林立，也多了很多特色小店、餐廳，交通也方便很多，變化很大。
問到Stephy在疫情期間如何渡過，她說︰「之前第五波疫情比較嚴重嘅時候都係留在家抗疫，多咗自己時間，有去畫下畫，所以依家疫情好返少少可以工作都好開心，工作期間都會注意消毒，希望大家都可以加油，好快可以回復正常。」
隨住疫情穩定，Stephy的兩部電影《12日》與《飯戲攻心》將會陸續上映，她表示心情非常興奮︰「戲院終於開番，啲戲可以上映！宣傳要睇電影公司安排，希望多啲觀眾入場支持啦！」