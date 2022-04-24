鄧麗欣一人分飾兩角 重遊昔日舊居

鄧麗欣(Stephy)最近為新盤利奧坊系列第4期「利奧坊‧壹隅」拍攝宣傳片。Stephy在片中一人分飾兩角，片中她以一身春日充滿仙氣打扮飾演自己，而黑白樸實造型演細膽PA。

內容講述Stephy期間，趁住休息時間在利奧坊附近四圍遊走，Chill住去飲咖啡，嘆到樂而忘返。當導演找Stephy埋位之際發現她不在會場，於是著四眼PA「阿寶」盡快找回Stephy。阿寶為人怕事、細膽，當她收到導演的指令時，嚇得不知如何是好。由於阿寶致電給Stephy沒有回音，於是她到利奧坊鄰近地方及會所搵人，但係兩個Stephy彷彿時空交錯，始終無緣碰面。