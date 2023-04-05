鄧麗欣想生兒育女才會結婚 《12日》女性角度窺探愛恨交纏的10年婚姻

由林林愛華執導、鄧麗欣(Stephy)和馬志威(Edward)合演的電影《12日》，延續20年前經典電影《12夜》概念，用12日道出10年夫妻關係，以女性角度窺探一段愛恨交纏的婚姻。為了讓影迷可以一氣呵成重溫好戲及率先欣賞新作，《12日》將於本用27日上映，電影公司特地於15日或23日舉行兩場「12夜與日愛恨交纏場」，讓觀眾一氣呵成欣賞兩齣好戲，林愛華導演及馬志威亦會現身映後分享。門票由4月4日起公開發售。

與 《 12 夜》不同角度 《12日》跟《12夜》同以12個章節，用生活細節講述一段關係，但觀點角度截然不同。導演林愛華指《12日》是女性電影，延續2008年的短篇合集電影《十分鍾情》，講述一個從冇錢到有錢的夫婦故事，「婚姻對於女性來說是人生的開始，之後會用上大部份的精力，投入於婚姻裡面，但對男性來說可能就是結束，因為一段關係已經有定案，就會較專注事業與人生。《12日》以極端背景講婚姻關係，但我更想講的是在父系社會裡面的女性地位，探討女性在社會中的角色，男觀眾在觀賞這部電影時，或可以窺探女性的視點。」導演又強調不要以《12夜》的心態去看《12日》，因為不盡相同。