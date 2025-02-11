鄧麗欣拍新歌MV情感爆發喪落淚 梁仲恆10度低溫拍落水戲勁專業

鄧麗欣（Stephy）最近推出新歌《不可得》，邀得好戲之人梁仲恆（阿炳）擔任MV男主角。拍攝當日氣溫急降，阿炳於清晨5時冒着10度低溫拍落水戲，笑言甘為Stephy拚命演出，獲對方大讚專業。阿炳在MV中有連場內心戲，情感爆發兼出動真眼淚，非常考演技。至於Stephy拍攝與劉皓嵐（飾演阿炳童年）分離場口時更真情流露，淚流滿面，演出細膩動人！

《不可得》的MV從阿炳的夢境出發，講述當人面對失去時的抉擇，阿炳解釋說：「故事中嘅男仔嘗試喺夢中搵返心入面一直缺失嘅嘢，當失去親人或者好重要嘅關係時要點面對？會治理好傷口定帶住創傷走落去？」MV其中一幕講到阿炳在夢中遇溺，雖然拍攝清晨氣溫只有10度，不過阿炳笑言在水中掙扎加促血氣運行，所以並沒有想像般寒冷。每當他一上水，工作人員立即為他披上保暖氈保暖。阿炳搞笑表示：「本身有少少想推，但因為導演Kendra話Stephy會同我一齊落水，我即刻拚咗條命出去，點知原來係騙局嚟。」Stephy鬼馬回應說：「嗱！唔關我事，我係唔知呢單嘢，我一早講咗唔會落水。我心諗，阿炳咁好嘅，咁樣落水都肯。」二人互望大笑後，Stephy感激說：「你真係好好，好多謝你！」