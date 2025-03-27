鄧麗欣拒評傅穎開live落淚 Cookies合體只此一次（有片）

鄧麗欣(Stephy)與及名模 Amanda S.今日(27日)到中環出席品牌活動，Stephy以淺色西裝打扮示人，心口更有一對金色白鴿，而Amanda S.就穿上印有白色白鴿圖案的黑色露肩裙出席。Stephy表示自己很愛西裝褸打扮，所以家中的衣櫃最多西裝褸，因為配搭很方便，只需要一件背心、闊身褲加上西裝外套便可外出。她稱沒有想過跟男友一齊以情侶look出現，坦言非常抗拒，但顏色配搭如一齊深色、淺色，可以考慮。
去旅行不忘健身keep線條
Stephy自言很慳家，甚少買包包，但也會花錢在首飾上。她稱因為剛完成演唱會，除了仍然不停重溫自己在演唱會的影片及照片外，也跟朋友去了一個短途旅行，近日更有股衝動想去購物好好慰勞自己。
她透露自己去了越南旅行，笑言當地的椰子不夠大，加上同行的友人禁止她穿三點式，所以像去年的椰子泳照一一欠奉。她又指友人認為其身材太好，因被比下去，所以要求她穿潛水衣。她稱就算去旅行那幾天，仍會抽時間去健身，keep住美好身段，就連友人們也受她影響。她坦言想keep住線條，但未有想過要keep多久，而男友就想她長多少少肉，因此常問她吃了東西沒有。
心思思開part 2
提到她完成紅館個唱之後，有沒有其他開騷計劃，Stephy表示想開part 2，因為大家都花了不少心思，自己也覺得不夠喉，希望可以去其他地方開多幾場，讓更多人可以看到，但現時未有實際的行動。她稱如果真的去外地開，會去一些自己朋友移民的地方，但一切都要看機緣。問到下一個目標是不是結婚，她就表示隨緣。
Cookies合體不想談昔日是非
談到Stephy邀請Cookies開騷，因為九缺二引來不少人討論，加上傅穎其後開直播途中落淚，Stephy表示沒有看對方的直播，不知道對方直播內容。她認為今次Cookies合體是一件開心事，不想有不好的聲音出來。她說︰「大家都大個啦，好多是是非非唔好在發酵，都係以前嘅新聞，希望可以保留一個美好回憶、開心事情。(網民有講你哋係咪無咁friend？)其實我就唔想講太多，因為大家會發酵，製造另外一啲故事出嚟。今次完成我一件好開心嘅事，係好好回憶，希望唔好再有其他是非，回應太多以前嘅新聞。」
只此一次
被問到會否希望可以有一次齊人出現，Stephy表示在今次計劃個唱邀請Cookies做嘉賓，已經決定只此一次，「如果今次係事成，無論係點都好，其實都係只此一次。因為呢啲咁珍貴、美好嘅時刻唔應該經常有，無諗過幾時再有機會，或會唔會再有。(如果Kary開呢？)咁要問佢啦！我都唔敢催佢開騷。」她表示Kary(吳雨霏)是一個有自己計劃、想法的人，有時見面也會傾下開騷的事，自己也有提及很想聽她唱歌，她相信對方有這個想法，但都是要由Kary自己決定。