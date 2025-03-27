鄧麗欣拒評傅穎開live落淚 Cookies合體只此一次（有片）

鄧麗欣(Stephy)與及名模 Amanda S.今日(27日)到中環出席品牌活動，Stephy以淺色西裝打扮示人，心口更有一對金色白鴿，而Amanda S.就穿上印有白色白鴿圖案的黑色露肩裙出席。Stephy表示自己很愛西裝褸打扮，所以家中的衣櫃最多西裝褸，因為配搭很方便，只需要一件背心、闊身褲加上西裝外套便可外出。她稱沒有想過跟男友一齊以情侶look出現，坦言非常抗拒，但顏色配搭如一齊深色、淺色，可以考慮。

去旅行不忘健身keep線條

Stephy自言很慳家，甚少買包包，但也會花錢在首飾上。她稱因為剛完成演唱會，除了仍然不停重溫自己在演唱會的影片及照片外，也跟朋友去了一個短途旅行，近日更有股衝動想去購物好好慰勞自己。

她透露自己去了越南旅行，笑言當地的椰子不夠大，加上同行的友人禁止她穿三點式，所以像去年的椰子泳照一一欠奉。她又指友人認為其身材太好，因被比下去，所以要求她穿潛水衣。她稱就算去旅行那幾天，仍會抽時間去健身，keep住美好身段，就連友人們也受她影響。她坦言想keep住線條，但未有想過要keep多久，而男友就想她長多少少肉，因此常問她吃了東西沒有。

心思思開part 2

提到她完成紅館個唱之後，有沒有其他開騷計劃，Stephy表示想開part 2，因為大家都花了不少心思，自己也覺得不夠喉，希望可以去其他地方開多幾場，讓更多人可以看到，但現時未有實際的行動。她稱如果真的去外地開，會去一些自己朋友移民的地方，但一切都要看機緣。問到下一個目標是不是結婚，她就表示隨緣。