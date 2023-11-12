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娛樂
2023-11-12 21:30:03

鄧麗欣演唱會｜吳雨霏楊愛謹激罕合體 世紀合照有姜麗文當電燈膽

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(左起)何綺玲Elaine、陳素瑩Gloria、區文詩Angela、吳雨霏Kary、姜麗文及楊愛謹Miki。

鄧麗欣(Stephy)今晚(12)在灣仔會展舉行演唱會，只此一場，多位藝人現身支持，包括MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、李駿傑(Jeremy)、唐詩詠、魏浚笙(Jeffrey)、張繼聰、顧定軒、譚文萱、劉沛蘅、曾樂彤、戴祖儀、吳林峰、何嘉莉、張惠雅（Regen）及吳若希等。不過，數到最矚目非吳雨霏(Kary)、楊愛謹(Miki)莫屬，二人相隔7年再次同框。

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(左起)區文詩、吳雨霏、姜麗文及楊愛謹。

姜麗文扮餅碎

StephyCookies區文詩 (Angela) 吳雨霏(Kary)及楊愛謹(Miki)最熟，四人過去不時相約聚會，但自Kary16年小產之後，有傳Miki洩密，二人姊妹情不在，生日聚會永遠三缺一。2021年，Cookies成員陳素瑩(Gloria)結婚，Kary與Miki雖同場，但未見有合照，而且她們更是分枱坐。如今Stephy開騷，Cookies的Gloria及何綺玲（Elaine）亦有到場支持，更促成Kary與Miki一齊影合照。然而，與Stephy及Angela是好友的姜麗文就扮「餅碎」，插在Kary與Miki的中間，令Cookies的「世紀合照」最終難以成事。

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