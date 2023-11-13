鄧麗欣演唱會｜堅持原則只開一場 搞唔明「跑Online」主題曲點解咁受歡迎

唱兩句滿足歌迷

Stephy多年前唱出的網絡遊戲「跑Online」主題曲《Fantasy Tale》，一直是其隱藏名曲，歌迷今次特製了應援手幅，上面寫上當中兩句歌詞「留在彼此的身邊，牽着手再繼續飛」，當encore時全場舉起手幅即時點唱，Stephy徇眾要求在台上唱了兩句，談到大量歌迷在網上留言希望她會唱《Fantasy Tale》，Stephy笑言：「因為太多人留言，我搞唔明點解大家咁鍾意呢首歌，同埋主要係因為呢個show真係有一個主題，比較故事性，有講故事嘅感覺，其實我個music director都好鍾意呢首歌，咁但係大家都覺得唔係好啱個感覺，或者留返之後有冇機會再唱囉。」

有機會明年添食

不少歌迷撲飛失敗，問到會否明年再開演唱會？她答：「希望可以啦！除咗fans買唔到，其實我有好多朋友都買唔到，所以我都覺得好對不起大家，應該有機會嘅！」Stephy坦言經這幾年沉澱，都有一路好想再添自己作品，經過今次開show，承認已刺激了她的唱歌癮。被問想唔想進軍紅館？Stephy認為紅館是每個歌手的夢想，沒有特別去諗，覺得都是交畀公司安排，但都會係bucket list，屬於自己做的一件事。