鄧麗欣演唱會｜扭腰趴欄趷pa跳性感辣舞 Stephy兩度淚灑舞台(附完整歌單)

鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》今晚(14日)開鑼,演唱會以「Step」命名,正是要呈現Stephy出道至今的成長步伐,除了女團Cookies年代的跳唱快歌,Stephy大展琴技自彈自唱《他不准我哭》,舞台背景則是她特地為演唱會而畫的畫作。當唱《十分愛》之前,她罕有地主動是及母親,笑問母親坐在哪裡,其母親立即揮手示意,Stephy感觸表示,「你愛身邊嗰個人,可能佢真係唔知,唔好以為理所當然一定知,其實真係要講出口。以前好多嘢都寫喺歌裡,其中一首歌,雖然唔係我自己寫,但好想表達對媽咪的愛,I love you,平日唔講,喺台上先講。呢首歌好少唱,希望大家都喺成長路上都學懂點樣愛身邊嘅人,無論家人、朋友和身邊同你有緣份,就算只是擦肩而過嘅人,俾佢一個微笑都係好大嘅愛。」

演唱會尾聲,Stephy換上紅色可愛型造,接連唱出《Fantasy Tale》和《Let it Flow》兩首輕快作品,並多謝台前幕後團隊和歌迷,當唱最後一首歌《Forever Friends》時,她再度感觸落淚。由於完場後,大批熱情歌迷呼encore,Stephy再度上台,她笑言真的沒有準備,就按音樂總監蘇道哲的選曲,拿著手機唱《最後一塊》,為演唱會畫上句號。

《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》頭場(3月14日)完整歌單︰

1. 戲一場

2. 黑夜孤寂 、 白晝如焚

3. 不要離我太遠

4. 再見不是朋友

5. 戒心

6. 分手的情書

7. No One Knows

8. 宇宙最強

9. 紅組加油

10. 心急人上

11. 陪着我走

12. 等你約會我

13. 一眨眼

14. 話別

15. 他不准我哭

16. 初見

17. 青山散步

18. 自由自在

19. 童謠

20. 十分愛

21. 好心好報(與林峯合唱)

22. Chok(林峯獨唱)

23. 不可得

24. 我是⋯

25. 派對動物

26. 藍鞋子

27. 親朋勿友

28. 日久生情

29. 黑白照

30. 電燈膽

31. Fantasy Tale

32. Let it Flow

33. Forever Friends

34. 最後一塊(encore)