鄧麗欣演唱會｜Cookies7個合體獨欠傅穎Serena 唱《心急人上》《Forever Friends》

鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》今晚(16日)舉行尾場。外間有傳Stephy邀請一眾Cookies成員來個大合體作為尾場嘉賓，因此令不少人期待。尾場率先登場的嘉賓是曾跟她於《飯氣攻心2》合作過魏浚笙Jeffrey。
演唱會於8時30分準時開始， Stephy以銀色閃石肚兜形露背上衣配黑色長裙優雅登場打頭陣唱出新歌《戲一場》。Stephy今晚仍然有演唱當年以Cookies成員身份出道的歌曲，分別有：《宇宙最強》、《最後一塊》和《心急人上》等。
Stephy演唱完歌曲《十分愛》後， 魏浚笙（Jeffrey）驚喜登場，兩人同台合唱《好好戀愛》，全場觀眾尖叫聲不斷，氣氛相當高漲。合唱完畢後，Jeffrey向Stephy送上禮物並謂：「我有嘢送俾你家姐，我送幅畫俾你。我知道家姐好鍾意畫畫，所以我就花咗心思。」
Stephy則表示：「我想講呢我哋唱呢首歌《好好戀愛》好似有啲亂倫嘅感覺，之前我哋喺個音樂節裏面合唱《十分愛》，因為佢比我個感覺真係細佬，我哋兩個拍咗兩套戲，佢都係做我細佬。」Jeffrey則回應：「我都係當你家姐！」他又繼續賣口乖大讚Stephy：「真人靚過上鏡，大家話係咪？」
及至Encore部份，Cookies六位成員上台與Stephy合體，分別有Elaine、Gloria、Kary、Miki、Angela、Helena，但就未見傅穎(Thresea)及蒲茜兒（Serena）。